眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年　重溫開元眷村記憶

▲「阿嬤妳看眷村文化美食節」邁入第二年，透過眷村美食與文化活動，重現開元地區濃濃年味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為延續美軍駐台南時期於開元地區所留下的中美合作歷史，以及眷村世代累積的生活記憶，台南市文資協會與台南市里政環衛文教協會攜手舉辦「阿嬤妳看眷村文化美食節」，活動邁入第二年，將於農曆年前熱鬧登場，透過各省眷村特色美食、文化展示與交流活動，重現逐漸淡去的眷村年味，喚起市民與遊客心中熟悉的鄉愁記憶。

主辦單位於26日下午1時30分舉辦活動記者會，正式對外說明整體規劃與內容。國民黨台南市議員蔡宗豪亦到場支持，他表示，開元、開南一帶不僅承載眷村生活記憶，更串聯過去美軍駐台南的重要歷史軌跡，透過文化與美食的方式重新被看見，是相當珍貴的地方資產。

蔡宗豪指出，「阿嬤妳看眷村文化美食節」不只是吃美食，更是一場跨世代的文化對話，希望讓長輩能回味過往眷村過年的溫馨時光，也讓年輕世代理解眷村文化背後的時代背景與生活故事，讓文化不只是被保存，更能被理解與傳承。

活動將於1月29日（星期四）上午9時至10時30分舉行開幕活動，地點設於台南市北區開南街，整體規劃以「年貨大街」為主軸，集結眷村各省特色料理、傳統年節小吃與文化展示，重現早年眷村過年時熱鬧又溫馨的生活場景，營造充滿人情味的年節氛圍。

蔡宗豪也表示，眷村文化不只是飲食，而是一段段生活經驗與情感記憶的累積，因此他當選後即積極推動串聯文化、美食與觀光的活動，期盼透過節慶活動保存地方文化，同時為北區注入新的發展動能。他也肯定主辦單位長期投入地方文化保存，讓活動不流於形式，而是有深度、有故事的文化呈現。

主辦單位指出，本次活動除文化與美食展現外，也結合社區參與與公益元素，規劃社區團體及公益單位義賣攤位與市政宣導，讓年節氛圍不僅止於消費，更能傳遞溫暖與善意，期盼逐步形塑北區具代表性的文化美食品牌，成為台南獨有的城市文化亮點。