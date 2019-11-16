韓國瑜豪宅案又嗆「國家機器」 蘇貞昌：記者當場告訴他「資料公開的」





▲蘇貞昌到土城三元宮參拜，國民黨議員黃永昌也現身。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波延燒，韓陣營15日召開記者會揭露韓國瑜自36歲起「4買4賣」紀錄，除了再度質疑「國家機器」介入，更嗆聲蔡英文比照辦理公佈財產細節。行政院長蘇貞昌16日受訪時表示，當長就有記者告訴韓國瑜，這些資料都是公開的。

韓國瑜豪宅風波延燒，競選辦公室15日召開記者會揭露韓國瑜自36歲起「4買4賣」紀錄，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千質疑，有心人士和媒體一直想營造韓國瑜擁有很多房子、買賣很多房子，但這些資料原本應是受到保護的個人資料，但這段期間資訊被有心人士對外釋放，試圖用「切香腸」模式，抹黑攻擊韓國瑜，直呼這就是徹查「國家機器」介入大選的機會。

記者會上，《壹週刊》記者起身回應，韓國瑜就任立委到卸任的期間，他所擁有財產資料都被刊載在「公職人員財產申報表」、《監察院公報》、「公職人員財產申報專刊第二期」中，內容也包括李佳芬的土地權狀資訊，這些資料可以在監察院、國家圖書館中尋得。此話一出，韓營瞬間啞口無言，現場靜默長達8秒，未針對記者的話做出任何回應。

蘇貞昌16日受訪時表示，最後現場媒體記者當場告訴韓陣營，這些資料都是公開的，圖書館就找的到，檢察院也有，當場他們都傻住了，一個要選總統的人，應該要經得起公開檢驗。

蘇貞昌16日一早到土城三元宮參拜，不只民進黨議員現身陪同，就連國民黨議員黃永昌都現身。蘇貞昌也被問到總統蔡英文「蔡賴配」何時宣布，他笑答，蔡總統一再說會在適當時間提出最強組合，「我想這個時間也就快了」。

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