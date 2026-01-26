　
地方焦點

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

▲趙世晃醫師說明胃夾手術原理與適用對象，強調術後生活管理的重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲趙世晃醫師表示，胃夾具使病人養成細嚼慢嚥習慣，避免過量進食，獲得體重減輕效果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著肥胖人口逐年增加，相關代謝疾病與心血管風險問題日益受到重視，醫界指出，若單靠飲食與運動難以有效控制體重，經專業評估後搭配醫療介入，可能成為部分患者的重要選項。仁愛長庚合作聯盟醫院減重及代謝手術中心指出，近年接受醫療減重諮詢與手術評估的民眾明顯增加，顯示民眾對健康管理意識逐步提升。

院方分享，一名31歲女性患者，初診時體重約140公斤，因長期肥胖導致行動不便，日常行走即感喘促，並合併嚴重胃食道逆流問題，影響睡眠與生活品質。患者曾嘗試168斷食、飲食控制、規律健身及代餐輔助等方式減重，雖短期內略有成效，但因工作壓力與生活作息不穩，體重反覆回升，難以長期維持。

在多方評估與諮詢後，該名患者選擇接受胃夾手術作為輔助治療方式。術後配合醫師追蹤與營養指導，逐步建立細嚼慢嚥與定量飲食習慣，並持續調整作息與運動頻率。經過3年追蹤，體重降至約70公斤，減重幅度達原體重一半，活動能力明顯改善，胃食道逆流症狀亦獲得緩解。

營養治療科營養師柯晉裕表示，體重管理可透過飲食調整、規律運動、藥物治療及手術介入等多元方式進行，其中減重手術雖能較快達成體重下降目標，但若缺乏後續生活型態調整，仍可能出現復胖情形。唯有長期配合營養管理與運動習慣，才能確保減重成果穩定。

趙世晃醫師指出，胃夾手術主要透過腹腔鏡方式進行胃隔間及空腸繞道，並搭配醫療級不鏽鋼胃夾具調整食物流動速度，以限制進食量與減少吸收。該器材通過美國FDA認證，安全性高，且不影響後續醫療檢查。相較其他減重手術，胃夾手術具有傷口小、出血量少、恢復期短等優點，多數患者術後1至3天即可返家休養。

醫師說明，適合接受胃夾手術者，包含病態性肥胖患者，或合併睡眠呼吸中止症、代謝症候群、胃食道逆流症、多囊性卵巢症候群等，且傳統內科治療效果有限者；若因心肺功能因素不適合進行大型手術，也可納入評估。不過，對於暴食症患者或無法配合飲食管理者，則不建議貿然接受手術。

院方也提醒，術後初期應以流質或半流質飲食為主，採少量多餐方式，每餐進食量控制於100毫升以內，並依醫囑定期回診檢查胃夾狀況與營養指標。透過完整醫療團隊追蹤與衛教輔導，才能協助患者建立長期健康管理模式，降低慢性疾病風險。

▲左圖術前：吳小姐體重破百公斤；右圖術後：減掉一個自己的體重，體態輕盈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲左圖術前：吳小姐體重破百公斤；右圖術後：減掉一個自己的體重，體態輕盈。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

營養師：地瓜「冰過再吃」減脂效果更好

營養師：地瓜「冰過再吃」減脂效果更好

正在努力減重的朋友都知道，用地瓜代替米飯好處多，營養師高敏敏也分享，地瓜除了能幫助排便順暢外，優點也真不少，她加碼教大家，可以試著把地瓜冰過之後再吃，澱粉會結晶變成抗性澱粉，更有助於減脂減重喔！

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相

科技男猛嗑炸雞配啤酒！體重狂飆罹重度睡眠呼吸中止

科技男猛嗑炸雞配啤酒！體重狂飆罹重度睡眠呼吸中止

