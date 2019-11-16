國民黨不分區名單惹議　馬英九：吳敦義有足夠智慧處理

▲前總統馬英九陪同立委江啟臣（前排左2）跑台中行程。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

前總統馬英九16日陪同立委江啟臣，前往台中新社、東勢、豐原等地參加活動，於第一站新社時，媒體詢問關於國民黨立委不分區名單問題，馬英九沒有回應；在東勢時媒體再次問及，他低調指出，「結果還沒有出來，最後再觀察」，並認為黨主席吳敦義有足夠的智慧處理。

馬英九與江啟臣16上午9時抵台中新社中和、大林、福民三校暨社區聯合運動中心參加活動，馬致詞時先是開玩笑說:：「你們這地方真是很偏僻耶」，說他6點20分就出門了，花了3個鐘頭才到，但一到這邊就被吸引住了，非常喜歡小朋友們的歌仔戲表演。

隨後馬英九與江啟臣跟學童進行趣味競賽，學童只要闖過2道關卡，就能與馬英九進行「單挑」猜拳，猜輸的就必須讓贏的一方隨意在臉上塗鴉。馬與10幾位小朋友輪番上陣「單挑」，過程有輸有贏，成了大花臉，而江啟臣也一時興起下去闖關，與馬猜拳獲勝，也不客氣的在馬臉上畫了一筆。媒體問馬有什麼感想，他說：「很棒！小朋友真的很可愛」。

▲馬英九與學童進行趣味競賽，被畫成大花臉。

馬離去時被媒體問及國民黨不分區立委名單，他不做回應，在東勢時媒體再次詢問，他表示，結果還沒有出來，最後再觀察；而針對吳敦義列入安全名單所引發的爭議，他說，相信吳主席有足夠的智慧處理。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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