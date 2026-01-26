明晚到周三清晨雨最大　高山有望追雪

▲明天北東轉濕涼，周四清晨輻射冷卻加持下更冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)東北季風增強，且有華南雲系移入，北部和東部轉為濕涼，明晚到周三清晨雨最大，明後兩天高山有望追雪，周四清晨在輻射冷卻助攻下，局部低溫下探11度。下波變天時間點落在周末，將有鋒面和東北季風聯手，屆時將有一波降雨和降溫。

中央氣象署資深預報員林定宜表示，明天東北季風增強，伴隨華南雲雨東移，水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部則有零星短暫雨；明晚到周三清晨是雨勢較大的時間點，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢。

林定宜進一步指出，明天北部、東北部氣溫下降，且越晚越涼冷，中部以北、東北部低溫約15到16度，南部、花東17到18度，高溫方面，北部、東部約19到23度，中南部25到27度。此外，在水氣和低溫配合下，明天以及周三3000公尺以上高山將有降雪機會。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周三白天過後水氣減少，林定宜說明，西半部將有零星短暫雨或多雲，比較不會下雨；周四、周五水氣較少，周四東北季風減弱，白天氣溫回升，不過清晨有輻射冷卻影響，中南部溫差大。

林定宜指出，周四、周五各地大多晴到多雲，僅迎風面的東半部、恆春半島等有零星短暫雨。下波天氣轉變落在周末，周六鋒面通過，東北季風再增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴，2月1日至2日仍受東北季風持續影響。

後續溫度趨勢上，林定宜說明，周三這波冷空氣較強，北部溫度約12到19度，中部13到23度，南部15到27度，東部17到21度。周四清晨有輻射冷卻影響，北部溫度約11到23度，中部11到25度，南部14到26度，東部16到20度。