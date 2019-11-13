韓國瑜陣營開黃腔、造謠小學教肛交　陳其邁：教壞囝仔大小





▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜和太太李佳芬，選舉期間頻開黃腔、造謠，掀起泛綠陣營的不滿。行政院副院長陳其邁13日受訪時批評，相關言行根本是「教壞囝仔大小」。

韓國瑜先前在接受訪問時，形容「蔡賴配如同武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」。另外，李佳芬也指稱學校裡面的教育，「小三教肛交、小六教性高潮」，但隨即被教育部拿教科書打臉。

陳其邁13日至彰化參觀反毒行動博物館巡迴特展。針對韓陣營脫序言行，他表示，「總統大選是規格最高的一場選舉，也是對台灣而言相當重要的選舉，高格調的選舉候選人講話還是要有點格調，不要太過於粗俗，我想這樣是『教壞囝仔大小』。」

陳其邁說，高格調的選舉就應該要有格調，假如一連串發言都用一些粗俗語言不太好，「我們都期待說，它是一場政策的競爭，是一場候選人彼此品質的競爭，我想這是大家的期待。選舉假如說，用很多低俗的，這個我就不方便在這裡公開講。但是，用這種方式，我覺得不太好。這是『教壞囝仔大小』，不好，勸勸他。」

針對李佳芬造謠教科書教肛交，陳其邁指出，教育部長都把所有的教科書全部攤開，也讓大家檢視，沒有那些內容，所以講這些話是假訊息，是惡意的抹黑，不實的言論，這樣不太好。

陳其邁強調，「選舉應該是在過程裡面保持君子之爭，這種抹黑或是用不實的訊息譁眾取寵，或者是製造不必要的紛擾，真的沒有必要。選舉真的不要利用低俗，又用這種不實的訊息來影響選舉，這不好，多勸勸他們。」

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