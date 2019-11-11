ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席　16.4%政黨票不投國民黨

記者袁茵／台北報導

國民黨近日因為網路流傳的不分區立委「老人名單」而備受爭議，特別是黨主席吳敦義是否將自己列入國民黨不分區立委的安全名單，一直是外界關注焦點。根據《ETtoday新聞雲》新民調顯示，若吳敦義將自己列在不分區立委安全名單中，將使國民黨不分區立委席次減少2席。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年11月1日至11月7日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查回收有效樣本數為4,451份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負1.47%，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據最新調查結果指出，關於立委選舉不分區席次的政黨票投票對象，有33.2%的民眾會投給國民黨，31.7％民眾投民進黨。

至於台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」確定要提滿34席不分區，有14.3%的受訪者會政黨票投給台灣民眾黨，而目前第三大黨時代力量在民眾黨強壓下仍有8%的支持度，還是有希望在2020立委選舉中分配到不分區席次。

值得注意的是，若吳敦義將自己列在國民黨不分區立委安全名單中，有16.4％原本要將政黨票投給國民黨的民眾表示不會繼續投給國民黨，國民黨政黨票的得票率將會從原本的33.2％下降至27.7％，減少5.5％的比例大約會讓國民黨不分區立委席次減少2席。

至於民眾投「政黨票」是否會先關心不分區政黨票的立委名單，調查結果也指出，有64.2％的民眾表示會關心（包含「一定會」的29.6％與「會」的34.6％），有17.3％的民眾表示不一定，僅有12.2％的民眾表示不會關心。

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