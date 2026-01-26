25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

記者張君豪、許力方／新北報導

新北市台64線快速道路25日凌晨發生一起駭人死亡車禍，25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，途中被丟包在台64快速道路上，慘遭4輛車接連輾過，爆頭四肢變形慘死。溫男擁有頂大雙學士學位，下個月將從鐵路警察替代役退役，鐵警護車警察大隊大隊長吳士龍證實死者身分，感嘆近日他正準備面試，同梯都相當不捨。

▲溫男被4車輾斃。（圖／記者陸運陞翻攝）



鐵警局證實身分 局長親慰家屬



初步調查，溫男擁有頂大雙學士學位，在校時期是位資優生，成績優異，後來入伍成為鐵路警察局的替代役，即將在下個月退伍。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男於114年10月9日分發至鐵路警察局服役，服役期間生活單純、作息正常，近期也正積極準備工作面試。同梯役男得知噩耗後皆感不捨，鐵路警察局局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，大隊也將全力協助家屬處理後續事宜。

▲25歲替代役遭多元計程車運丟包台64慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）



護車大隊任務繁重 肩負列車安全

據了解，護車警察大隊主要任務包括於台鐵及高鐵列車上執行各項警勤與為民服務，提升見警率、嚇阻不法行為，並負責跨轄區特種警衛、外賓安護、專案勤務，以及支援各分局重大案件處理。這起憾事發生後，局方除配合司法調查，也將持續關懷役男家屬與同仁心理狀況。

疑爭執遭丟包 倒臥快速道路遭輾



25日凌晨2時許溫男在北市文山區興隆路二段飲酒後，叫來林姓男子(46歲)駕駛的多元計程車，要搭到板橋區長江路與民生路口，途中疑似溫踢踹司機椅背，雙方發生激烈爭執，林男不滿便將他趕下車並報警。

但溫男被丟包後因不勝酒力，倒臥內側車道，沒想到警方抵達現場時，發現林男已被連續4輛車子輾過，爆頭且腦漿四溢，面目全非、肢體變形，死狀十分悽慘。現場留下第1輛、第2輛車的駕駛陳男(39歲)、邱男(26歲)，第3、第4輛的駕駛簡男(54歲)、魏男(45歲)以為是壓到車子零件，未多想就離開現場。