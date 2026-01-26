　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

記者張君豪、許力方／新北報導

新北市台64線快速道路25日凌晨發生一起駭人死亡車禍，25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，途中被丟包在台64快速道路上，慘遭4輛車接連輾過，爆頭四肢變形慘死。溫男擁有頂大雙學士學位，下個月將從鐵路警察替代役退役，鐵警護車警察大隊大隊長吳士龍證實死者身分，感嘆近日他正準備面試，同梯都相當不捨。

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲溫男被4車輾斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

鐵警局證實身分　局長親慰家屬

初步調查，溫男擁有頂大雙學士學位，在校時期是位資優生，成績優異，後來入伍成為鐵路警察局的替代役，即將在下個月退伍。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男於114年10月9日分發至鐵路警察局服役，服役期間生活單純、作息正常，近期也正積極準備工作面試。同梯役男得知噩耗後皆感不捨，鐵路警察局局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，大隊也將全力協助家屬處理後續事宜。

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲25歲替代役遭多元計程車運丟包台64慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

護車大隊任務繁重　肩負列車安全

據了解，護車警察大隊主要任務包括於台鐵及高鐵列車上執行各項警勤與為民服務，提升見警率、嚇阻不法行為，並負責跨轄區特種警衛、外賓安護、專案勤務，以及支援各分局重大案件處理。這起憾事發生後，局方除配合司法調查，也將持續關懷役男家屬與同仁心理狀況。

疑爭執遭丟包　倒臥快速道路遭輾

25日凌晨2時許溫男在北市文山區興隆路二段飲酒後，叫來林姓男子(46歲)駕駛的多元計程車，要搭到板橋區長江路與民生路口，途中疑似溫踢踹司機椅背，雙方發生激烈爭執，林男不滿便將他趕下車並報警。

但溫男被丟包後因不勝酒力，倒臥內側車道，沒想到警方抵達現場時，發現林男已被連續4輛車子輾過，爆頭且腦漿四溢，面目全非、肢體變形，死狀十分悽慘。現場留下第1輛、第2輛車的駕駛陳男(39歲)、邱男(26歲)，第3、第4輛的駕駛簡男(54歲)、魏男(45歲)以為是壓到車子零件，未多想就離開現場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰
補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢
快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部開批
1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條
逃稅風暴！車銀優發聲道歉
卓榮泰稱「台灣101」惹議！　王世堅1句破解

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

喝太少沒氣魄！4男1女大亂鬥...2醉漢看熱鬧嗆警：穿制服了不起

「刻私章冒簽名」過門檻...罷免王美惠提議書涉偽造　11人起訴

疑踹椅背被丟包！25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

逃亡泰國8天護照被銷！台中房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

司改會質疑「林宸佑案」違反偵查不公開　橋檢籲給必要辦案空間

雲林2男北上桃園買中古車被「看不起」　持球棒打人砸車落網

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

喝太少沒氣魄！4男1女大亂鬥...2醉漢看熱鬧嗆警：穿制服了不起

「刻私章冒簽名」過門檻...罷免王美惠提議書涉偽造　11人起訴

疑踹椅背被丟包！25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

逃亡泰國8天護照被銷！台中房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

司改會質疑「林宸佑案」違反偵查不公開　橋檢籲給必要辦案空間

雲林2男北上桃園買中古車被「看不起」　持球棒打人砸車落網

刷LINE Pay「整年沒中獎」　他做錯1步崩潰錯過發票兌獎

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

SJ利特領軍《廚師的迫降》來台開店！　大勢女團成員「竟是工讀生」

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

頭皮屑像撒麵粉！19歲男癢爆「血染枕頭」　醫嘆：媽媽潔癖害的

大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

台東慢旅成果顯現　取得GTS好旅行標章家數居全台之冠

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

馮提莫罹甲狀腺癌「手術割脖保命」　直播曬疤痕：老天的禮物

歲末圍爐迎新春　台東97位監護兒少感受團圓溫暖

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

社會熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

即／桃園藝文特區墜樓案！　1女「穿紅衣墜落」明顯死亡

25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

賓士哥「重新做人」被肉搜　館長遭控霸凌害輕生

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

新莊BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

更多熱門

相關新聞

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

新北市台64線快速道路25日凌晨2時許發生一起驚悚車禍！溫姓男子(25歲)酒後搭多元計程車回家，途中疑與林姓司機發生口角，被丟包在台64上，結果慘遭4車接連輾過，爆頭四肢變形慘死，檢方預計在明(26日)上午10時30分相驗解剖。而溫男身分不僅是即將在下個月退役的鐵路警察替代役，還是擁有頂大雙學士學位的資優生。

25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

關鍵字：

鐵警護車大隊台64頂大替代役

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面