社會 社會焦點 保障人權

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

▲涉嫌台鹽綠能公司舞弊案，台鹽前董事長陳啓昱遭台南地院裁定1200萬元交保，並須接受科技監控等限制措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

被控涉嫌台鹽綠能公司採購與工程舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌，以及鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人續押至1月28日，3名被告向台南地院聲請交保，合議庭26日審理後裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海，全數科技監控。

台南地院合議庭26日裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，同時諭知陳啓昱等3人禁止與證人接觸或有任何騷擾行為。

據了解，蘇坤煌與蘇俊仁的家屬已於26日下午向台南地院繳清700萬元保證金並完成交保程序；陳啓昱因交保金額較高，家屬表示將於27日上午到台南地院辦理交保程序。

台南地院指出，陳啓昱3人遭控違反證券交易法第171條多項罪名，包括加重使公司為不利益交易、加重特別背信等，法定本刑均在7年以上，屬重大經濟犯罪。蘇坤煌、蘇俊仁還涉及公司法、商業會計法及刑法使公務員登載不實等罪。

法院認為，即使3名被告對部分客觀事實予以承認，仍否認主觀犯意，與其他被告、證人之間的陳述亦存在矛盾，需進一步對質。全案待傳喚的證人多達86人，尚未互動詰問完畢，其中包含台鹽公司與台鹽綠能前任與現任人員、土地開發相關證人及共同被告。

2025年9月下旬，已遭羈押約11個月的陳啓昱曾一度獲准以600萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以400萬元交保，並接受科技監控及限制出境出海等處分；但檢方不服提起抗告成功後，台南地院後來改裁定3人再度羈押。

由於續押期限將於2026年1月28日屆滿，陳啓昱等人分別向法院提出聲請交保請求，陳啓昱透過律師主張，已遭羈押1年多，庭訊階段已無太多證人需交互詰問，加上卷證繁多，持續羈押恐影響其防禦權行使，因而聲請交保。蘇坤煌與蘇俊仁則向法院表示，各自有疾病纏身，希望能交保在外接受妥善治療，合議庭審酌相關情狀後，裁定提高交保金額，陳啓昱1200萬元，並加重附帶限制居住、出境出海、科技監控等條件。蘇坤煌與蘇俊仁，裁定各以700萬元交保，並比照陳啓昱實施科技監控與相同限制條件。

台南地院指出，陳啓昱3人裁定交保，檢方仍可提起抗告；若被告等人無法完成交保程序，法院將自1月28日起，依法再延長羈押2個月。

關鍵字：

台鹽綠能陳啓昱交保蘇坤煌蘇俊仁科技監控

