政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰稱「台灣101」惹議！王世堅1句破解：很少人會說法國凱旋門

▲▼行政院長卓榮泰於今（16）日針對臺美關稅談判議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國國際知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，全程透過串流平台Netflix直播，歷時約1小時31分鐘成功登頂，完成被外界視為「不可能任務」的壯舉，吸引全球目光。副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰隨後在社群平台發文祝賀，不過卓榮泰文中將台北101稱為「台灣101」，卻意外引發網友與政壇議論。對此，同黨籍立委王世堅也發表看法。

卓榮泰在貼文中寫道，為霍諾德徒手攀登、成功登上「台灣101」頂端喝彩，並強調「世界再次看見台灣」、「世界＋台灣＝突破極限」。然而相關用語引來不少網友質疑，直言「明明就是台北101」、「是不是刻意政治化」，在野黨國民黨也批評，認為執政團隊「滿腦政治算計，大可不必」。

▲▼立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

王世堅神比喻滅火：很少人會說「法國凱旋門」

對此，民進黨立委王世堅26日受訪時緩頰表示，台灣有2300萬人，本來就會有各種不同意見，這正是民主社會的生命力，彼此應互相包容、求同存異。他指出，「台北101」這個名稱大家早已叫得非常熟悉，也被普遍接受，「那就約定成俗，叫台北101就好」。

王世堅也以國際地標作比喻指出，台北101就像法國的巴黎凱旋門一樣，「大家會說巴黎凱旋門，很少人會說法國凱旋門」，兩者道理相同。他強調，如果有人認為「台灣101」帶有意識形態色彩，就照最多人使用的稱呼來稱呼；但若有人自己喜歡稱「台灣101」，法律也沒有禁止，「其實兩種叫法都一樣，不需要過度放大」。

民進黨團幹事長鍾佳濱則補充表示，許多名稱在國內、國際本就有不同使用方式，例如桃園機場的國際代碼是TPE，外國人常稱「台北機場」，但不影響國人理解，「台北101或台灣101，外國人、台灣人自然都分得清楚，不用太介意」。

更多新聞
刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰
補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢
快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部開批
1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條
逃稅風暴！車銀優發聲道歉
卓榮泰稱「台灣101」惹議！　王世堅1句破解

