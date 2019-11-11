ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」　蔡英文45.7%領先韓國瑜12%　





▲韓國瑜、蔡英文。（圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

記者袁茵／台北報導

在2020總統大選即將進入倒數決戰60天之際，國民黨總統參選人韓國瑜選擇比對手搶先一步宣布副手人選。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，中間選民有轉向支持總統蔡英文的趨勢，在藍綠對決的戰局中，蔡英文以45.7％支持度領先韓國瑜的33.7％，兩人的差距再度擴大到兩位數。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年11月1日至11月7日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查回收有效樣本數為4,451份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負1.47%，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據最新的民調結果，蔡英文在前次10月27日的調查中與韓國瑜的差距為9%，但此次蔡英文支持度從42.1％上升至45.7％，韓國瑜支持度則也從33.1％微幅上升至33.7％，而未表態率則從24.8％下降至20.5％，使蔡英文與韓國瑜兩人的支持度再度擴大為12.0％。

若從交叉分析來看兩人的支持度，可以發現隨著大選日期的逼近，藍綠都有歸隊的趨勢，儘管韓國瑜的支持度沒有動搖，但卻使中立選民轉向支持蔡英文，是造成蔡韓兩人支持度再次擴大的主因。

相較於前次10月27日的調查結果，政黨傾向為民進黨的民眾，支持蔡英文的比率從94.2％上升至98.1％，增加了3.9％。

政黨傾向為國民黨的民眾，支持韓國瑜的比率從77.0％上升至88.0％，大幅增加了11.0%；然而中間選民（政黨傾向為不支持任何政黨的民眾）支持蔡英文的比率大幅增加，從原先14.0％上升至39.3％，反觀韓國瑜卻是流失了中間選民的支持度，從26.5％下跌至20.3％，減少了6.2％。

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