ET總統民調／「藍綠橘」三腳督　蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7%

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020年總統大選進入倒數61天，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在藍綠對決的戰局中，總統蔡英文以12％的差距，遙遙領先國民黨總統參選人韓國瑜。若親民黨主席宋楚瑜參戰，在「藍綠橘」的三角對戰組合中，宋楚瑜的支持度為7.7%，蔡英文43.7%仍維持領先地位，但與韓國瑜32.6%的支持度相較，差距縮小為11.1％。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年11月1日至11月7日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查回收有效樣本數為4,451份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負1.47%，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

中間選民表態挺蔡英文

相較於前次10月27日的調查結果，蔡英文支持度從42.1％上升至45.7％，韓國瑜支持度也從33.1％微幅回升至33.7％，但雙方差距從9個百分點擴大為12個百分點。另外未表態率則從24.8％下降至20.5％，減少4.3個百分點。

若從交叉分析來看兩人的支持度，可以發現隨著大選日期的逼近，藍綠都有歸隊的趨勢。相較於前次10月27日的調查結果，政黨傾向為民進黨的民眾，支持蔡英文的比率從94.2％上升至98.1％，增加3.9個百分點。政黨傾向為國民黨的民眾，支持韓國瑜的比率從77％上升88％，大幅增加11個百分點。

中間選民支持蔡英文的比率大幅增加，從原先14％上升至39.3％，增加25.3個百分點，反觀韓國瑜卻流失中間選民的支持度，從26.5％下跌至20.3％，減少6.2個百分點，顯見在藍綠歸隊的情況下，儘管韓國瑜的支持度沒有動搖，但卻使中立選民轉向支持蔡英文，是造成蔡韓兩人支持度再次擴大的主因。

宋楚瑜參戰尚未造成明顯影響

若宋楚瑜加入2020總統選戰，在「蔡韓宋」三人對決的局面，蔡英文以43.7％的支持度保持領先，韓國瑜以32.6％的支持度位居第二，宋楚瑜則以7.7％的支持度排名第三。

調查發現，宋楚瑜加入戰局後，蔡英文與韓國瑜雙方支持度差距雖然會從兩人對戰差距的12％縮小為11.1％，仍會影響蔡英文與韓國瑜的選情，但以目前數據看來還不會對選戰結果造成影響，因此宋楚瑜11月18日正式登記參選後，對大選的後續效應仍有待觀察。

藍綠白政黨票比一比

另外，國民黨近日因網路流傳的不分區立委「老人名單」而備受批評，特別是黨主席吳敦義是否將自己列入國民黨不分區立委的安全名單，最新的調查結果也發現，有33.2％的民眾會把政黨票投給國民黨。

相較於國民黨不分區立委的紛擾，民進黨則是決議在11月13日中執會通過不分區立委提名名單，而根據調查結果，有31.7％的民眾會把不分區政黨票投給民進黨。

至於台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，近日啟動海選面試不分區立委，確定提滿34席，調查結果也發現，有14.3％的民眾會把政黨票投給台灣民眾黨。時代力量在台灣民眾黨強壓下目前仍有8％的支持度，還是有希望在2020分配到不分區立委席次。

吳敦義列不分區安全名單會影響政黨票

值得注意的是，調查結果也指出，若吳敦義將自己列在不分區立委安全名單中，有16.4％原本要將不分區立委政黨票投給國民黨的民眾，不會把票繼續投給國民黨，國民黨政黨票的得票率將從原本的33.2％下降5.5的百分點至27.7％，國民黨不分區立委席次估計將減少2席。

投政黨票時會關心不分區名單有哪些人

至於民眾投「政黨票」時是否會先關心不分區政黨票的立委名單，調查結果指出，有64.2％的民眾表示會關心（包含「一定會」的29.6％與「會」的34.6％)，有17.3％的民眾表示不一定，僅有12.2％的民眾表示不會關心，6.3％的民眾沒意見。

第三勢力崛起可打破藍綠惡鬥僵局

調查結果也發現，有64.8％的民眾認同超越藍綠的第三勢力崛起，可打破藍綠惡鬥的僵局，讓台灣未來更充滿希望，有26％的民眾表示不認同，9.2％的民眾沒意見。

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