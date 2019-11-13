民進黨不分區／各派系陷僵局！名單持續變動　中執會延後至3點

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨13日下午舉行中執會，準備通過不分區立委名單。不過，由於提名委員會12日各派系大戰至深夜，也未達共識，因此今天上午11點半再度開會，遲至目前名單還在調動，中執會被迫延後至3點開會。

在本次不分區名單中，除了黨團總召柯建銘、立委管碧玲外，新潮流強力主導下，推薦多位人選，現任立委林靜儀、中常委沈發惠，以及前院長賴清德推薦的立委周春米；而英系則有邱泰源與施義芳。

另外值得關注的是，在新蘇連強力主導下，本來層峰推薦的前行政院長游錫堃差一點被卡，但在經過昨晚各方磋商後，確定列入不分區名單，甚至被視為未來角逐國會龍頭，但一度傳出他列居安全名單邊緣的第14名負責壓鎮，但也被部分人士認為有消費不尊重之嫌，因此建議往前列序，不過遭到行政院長蘇貞昌反對，引起正國會系統的不滿。

據黨內人士指出，除了「新蘇連」的色彩鮮明外，黨主席卓榮泰態度也相當強硬，堅持納入范雲，但也引起黨內不小爭議，基層也有不少反彈。

至於原本打算裸退，未來不排除爭取行政院長的立法院蘇嘉全，還是在卓榮泰與新蘇等派系勸說下，以穩定國會為由，力爭將他留在國會。

至於他的姪子、現任立委蘇震清，依照原本黨內建議，離開國會，但回歸地方協助輔選，甚至考量投入屏南選戰，而原本屏南的立委莊瑞雄放入不分區，引起莊瑞雄不滿，各方再次陷入僵局。

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