林飛帆呼籲台灣人要和香港站在一起：校園變成烽煙四起的戰場

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

針對香港4所大學遭到港警以武力入侵，民進黨副秘書長林飛帆13日呼籲全台灣人要和香港站在一起，切勿讓香港人民在追求民主和自由的路上孤單。

林飛帆13日召開記者會表示，香港民主運動至今，不斷看見警察對抗爭者與一般人民的暴力不斷加劇，衝突更加惡化。從11月11日「大三罷」行動開始，就有眾多老弱婦孺遭到鎮壓、逮補，更有年輕人遭槍擊，至今尚未脫險，一天下來有128人因警察濫用催淚彈等武器而受傷送醫，年紀最小的受害者，是僅僅4個月大的小嬰兒。

林飛帆指出，校園遭受警察大規模進攻，中文大學等學校紛紛遭到入侵，校園變成烽煙四起的戰場，11月12日中文大學更被無理全面進攻，眾多師生受傷，校長要與警方協商都遭催淚彈攻擊，現場各式子彈紛飛，猶如遭受恐怖攻擊。

林飛帆進一步表示，大學自治和學術自由是凌駕於國家和警察暴力的重要價值，香港法例也對警察進入校園、商場等私人場所進行規範，但他們不僅無視國際通則和香港法制，更沒有誠意與人民對話，而是用暴力試圖使人民噤聲，香港淪為警察城市，法治蕩然無存。

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