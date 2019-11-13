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蔡英文力推社會住宅、都市更新　內政部：完成392案！可望達標

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▲▼蔡英文、徐國勇13日出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」。（圖／內政部提供）

▲蔡英文出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」。（圖／內政部提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文13日出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」，展現社會住宅及都市更新政策的推動成果。內政部表示，今年初蔡英文訂下一年內推動都更、危老合計400案的要求，根據內政部統計，今年1月至10月，危老重建申請315案，都更核定77案，合計392案，距離年底剩下2個月，有機會達標。

內政部表示，中和保二基地是社會住宅結合都市更新的指標案例，這兩項政策在幾年前多數民眾原不敢懷抱希望，但在中央及地方積極合作下，社會住宅興建已順利向第一階段目標前進，而都市更新與危老重建更是以連續三年倍增的效率推展。

▲▼蔡英文、徐國勇13日出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」。（圖／內政部提供）

▲徐國勇出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」。（圖／內政部提供）

內政部指出，目前全國完工與興建中的社會住宅已接近3萬戶，預計明年底將超過4萬戶的第一階段目標，在數量逐漸穩固後，也開始推動警消社宅、青創社宅等更多元的模式。

內政部表示，目前正在挑選北、中、南適合的基地，比照林口選手村結合新創園區的模式，將社會住宅連同青創基地一起興建，除了照顧青年的居住需求，也要支持就業、創業，讓社會住宅的效益可以加倍發揮。

▲▼蔡英文、徐國勇13日出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」。（圖／內政部提供）

▲蔡英文、徐國勇、侯友宜出席都更專案里程碑說明會，下同。（圖／內政部提供）

內政部提到，今年初蔡英文訂下一年內推動都更、危老合計400案的要求，數量是過去20年每年平均的10倍，到今年10月底，全國案件數已逐漸逼近目標；根據內政部統計，今年1月至10月，危老重建申請315案，都更核定77案，合計392案，今年剩最後2個月，應有機會順利突破。

內政部進一步指出，都市更新條例今年修法通過，現正積極協助地方政府訂定自治法令，待明年條例正式運用後，都市更新可望再加速。內政部期待，隨著都市更新機制完備，居住安全、都市環境改造與經濟發展，都能隨著都更的推動而愈來愈進步。

內政部最後補充，社會住宅與都市更新是國家重大政策，也直接關係到民眾的居住安定與品質，因此即使推動過程中遭遇困難，都會想辦法克服，不會輕易改變目標。

▲▼蔡英文、徐國勇13日出席「中和保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑說明會」。（圖／內政部提供）

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