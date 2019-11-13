你買豪宅我蓋公宅　小英台南競總呼籲還產於民

▲台南小英競選總部發言人李退之指出，民進黨執政後，以興建公宅8年20萬戶為目標，更把日治時期的資產修復成博物館，還產於民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南小英競選總部發言人李退之指出，韓國瑜夫婦買7200萬豪宅，讓他的庶民形象一夕破滅，李退之批評韓國瑜的做法就跟許多國民黨人一樣，習慣把國家資產當作個人資源，反觀民進黨執政後，以興建公宅8年20萬戶為目標，更把日治時期的資產修復成博物館，還產於民。

李退之指出，兩黨的總統參選人有著本質上的差異，韓國瑜思考的是如何掠奪國產增加私產，蔡英文卻是如何還產於民，推動居住正義。例如韓國瑜在媒體上說用買豪宅的錢是跟銀行貸款，只是想要在捷運旁有便利的住所，這種說法對沒錢起家的年輕人是何等諷刺。

李退之更強調，韓國瑜用庶民的形象欺騙全民，其實這一族一點都不平凡，習慣把國營事業當自己資產，這次施壓台肥貸頭期款，這才是真正的掠奪行為。

就像國民黨來到台灣，第一件事就是掠奪日產與民產轉成自己的黨產，在馬英九執政時期更「開大門走大路」，民眾服務社轉成主委或地方有力人士名下，全台灣欣字輩天然氣公司落入國民黨地方派系，這些黨國權貴坐領高薪與分紅，卻不發展任何公共建設。

相較蔡英文執政，李退之以公宅進度為例，明年就會達到4萬戶的公宅，對於在民間租屋的年輕人，也已提供租金補貼。而台南市政府今年開始自建350戶社會住宅，在歷任市長的規劃下，日治時期的建築變成山上水道園區、台南美術館，這才是把國家的資產還給人民。

李退之最後也呼籲台南新營的蔡育輝議員，國民黨的不分區立委名單已經出爐，現在跳海來不及了，趕快跳離國民黨這艘沈船比較快，因為韓國瑜對不起自己的黨員，更對不起長期被掠奪的台灣人民。如果希望未來的台灣是有居住正義的國家，就要支持蔡英文總統，繼續還產於民，所以2020，台灣一定要贏。