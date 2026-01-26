　
社會 社會焦點 保障人權

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

▲雲林縣警察局舉行主任秘書、督察長及分局長聯合交接典禮，場面莊重隆重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局新任主任秘書、督察長布達暨卸任與新任分局長聯合交接典禮，於今（26）日在警察局舉行，由局長黃富村親自主持，邀集縣內民意代表與地方仕紳到場觀禮，在簡約隆重的儀式中，見證警政團隊重要人事布局與世代交棒。

此次人事異動涵蓋多項關鍵職務，其中，主任秘書葉文啟調陞台南市政府警察局督察，由原任澎湖縣政府警察局督察長黃念生接任；督察長黃國源調陞台中市政府警察局督察，遺缺由苗栗縣警察局苗栗分局分局長簡龍宏接掌。虎尾分局分局長方子欽調任台東分局分局長，由秘書科科長馬秋景接任；西螺分局分局長閻百川轉任嘉義市第一分局分局長，由竹崎分局分局長吳誌權接棒；北港分局分局長陳勇誌調任屏東分局分局長，新任人選為新埔分局分局長張舒喻。

典禮中，局長黃富村為新任幹部頒發聘書，並向卸任人員表達肯定與感謝，感謝其任內全力投入治安維護、交通管理與為民服務工作，帶領團隊穩定推動各項警政任務。他也期勉新任主管延續既有基礎，持續深化治安防護網絡，提升警政服務品質，為地方注入嶄新動能。

黃富村指出，近年在縣府團隊與縣議會支持下，警察局積極導入科技警政，建置「AI巡防系統」與「雲安平台」，整合失竊與可疑車輛即時警示機制及治安資料庫，並強化「智慧交通中心」、路口監視系統與「雲龍行車軌跡系統」，提升勤務效率與預警能力。同時成立「打詐雲林隊」，結合跨部門與民間資源，全面強化反詐宣導與防護網絡，有效提升防詐量能。

為改善員警執勤環境，縣府近年持續投入資源，新建斗六、西螺與虎尾分局，並累計編列逾1億2,000萬元進行廳舍整修與設備更新，另投入超過1,800萬元汰換16輛偵防車輛與刑事裝備，提升勤務安全性。雲林縣警察之友會也長期贊助員警投保百萬元意外險，為基層執勤提供實質保障。

在高齡友善與社區安全推動方面，雲林縣警察局亦展現成果，榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，成為全國警察機關中唯一獲獎單位，顯示在公共安全與友善服務上的深耕成效。黃富村最後感謝縣府、縣議會及警友會長期支持，成為警政推動的重要後盾，並期許全體同仁持續秉持服務精神，守護地方治安、維護交通秩序，為打造安全宜居的雲林環境共同努力。

 


