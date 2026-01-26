　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事的」

▲▼前外交部長、總統府秘書長的楊進添（第一排左5）新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會，包括外交部長林佳龍，與歷屆部長錢復、田弘茂、簡又新、陳唐山、林永樂、李大維，以及國民黨前主席朱立倫、國民黨副主席蕭旭岑，和多名退休外交官及其家屬都親臨致意。（圖／記者詹詠淇攝）

▲前外交部長、總統府秘書長的楊進添（第一排左5）新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》發表會。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

前外交部長、總統府前秘書長楊進添今（26日）舉行新書發表會，現場促成藍綠大咖與歷任外長齊聚的難得畫面。外交部長林佳龍、國民黨前主席朱立倫等均親臨致意。林佳龍除感念外交人員及其眷屬24小時「日不落」的犧牲，更呼應楊進添書中主張，強調面對共同的國際外交困境，台灣內部更應超越黨派立場，團結對外。朱立倫則回顧相處過往，「我們這個立法委員都是做壞事的」，他也認同外交本應中央地方一起做。

曾任外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》今（26日）下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會，包括外交部長林佳龍，與歷屆部長錢復、田弘茂、簡又新、陳唐山、林永樂、李大維，以及國民黨前主席朱立倫、國民黨副主席蕭旭岑，和多名退休外交官及其家屬都親臨致意。前總統馬英九也贈上花籃致意。

▲▼曾任外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》今（26日）下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會，前總統馬英九等人送花籃致意。（圖／記者詹詠淇攝）

楊進添為資深外交官，駐外足跡遍及五大洲，長期致力拓展台灣國際空間，鞏固邦交，深化實質關係，在外交部長任內更完成百國免簽目標，讓全體國人共享外交成果；回憶錄名為《永晝不息》，是向有「日不落部」之稱的外交部致敬。楊進添在書中回顧自己從彰化二水走向世界的成長歷程，並還原近半世紀的公職生涯中，一個個親身經歷，但罕為人知的重大外交現場。

▲▼外交部長林佳龍出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

林佳龍致詞時表示，最近講台美關稅談判，很多人說前線跟台灣有時差，但外交部是24小時不打烊，「我們在全球有111個館處，任何一個地方，其實都是外交部的事」。因此，抱著感恩的心情，也很開心有這樣的一本回憶錄出版，才能把大家聚在一起，超越黨派，因為外交是團結人民、國家，若國家不存在，每個人都覆巢之下無完卵。

林佳龍認為，全書最動人的一幕，反而不在建交、斷交的場景，而是在台北深夜的外交部門口。楊進添因公長年在外，與父母聚少離多；等到他擔任部長時，父親已經過世，他一直想把母親接來台北住，但公務太忙，母親到了台北還是常見不到他。

林佳龍指出，有一次深夜楊進添離開外交部，看見門口停著一台車，原來是夫人帶著母親來接他下班；母親半開玩笑地說，「來這裡堵你」，一句話聽起來輕鬆，背後卻是長年對孩子的思念，也讓人更加理解到，每一位外交官的背後，都是一整個家庭，在做他的最大靠山。

林佳龍提到，在書的最後，楊進添也提醒，面對外交與國際關係，台灣最需要的是不分黨派的團結，要看見「我們共同的困境」，而不是「你或我的立場」，彼此應該理性交換想法，一起想辦法改善，這也呼應他常說的「外交最能團結人民」。

▲▼國民黨前主席朱立倫出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

朱立倫致詞時表示，今天應該是外交部長大集合，「我這個沒有緣進入外交部的，能夠站在這裡感到非常的榮幸」。他與楊進添不只是十幾年的好朋友，於公於私都非常尊重楊進添。

朱立倫笑稱，當年他在立法院「為非作歹」時，楊進添為外交部非洲司長，「我們這個立法委員都是做壞事的」；而他在桃園服務時，與楊進添共同推動地方外交，派遣許多桃園優秀同仁到外交部研習，「台灣的外交本來就是大家中央、地方一起來」。

朱立倫稱讚，自己認識這麼多外交官，楊進添看起來非常平凡，但非常不平凡，真的是用心、真誠帶人；且楊進添是拚命三郎，交代任何事情，相信不論哪一任總統、部長都可以感受到，絕對是為國家拚盡全力；楊進添無論對朋友、同事還是部屬，都非常溫暖，無論成功挫折，楊進添永遠是一個溫暖的楊部長、楊大使。

▲▼國民黨副主席蕭旭岑出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

蕭旭岑除回顧與楊進添的相處過程，也向林佳龍致敬，雖然是不同黨派，但林佳龍願意在這樣的場合幾乎待完全程，對楊進添任內工作致上最高謝意，「我也對林佳龍部長表達我個人的敬意」。

▲▼前外交部長錢復出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼前外交部長田弘茂出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼前外交部長簡又新出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼前外交部長陳唐山出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼前外交部長林永樂出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼前外交部長李大維出席前外交部長、總統府秘書長的楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》26日下午於外交部外交及國際事務學院舉辦新書發表會。（圖／記者詹詠淇攝）

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　最新搜救進度曝

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　最新搜救進度曝

25日下午傳出由台灣和中國遊客組成的6人滑雪團，在日本新潟縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」受困。對此，外交部今（26日）證實，6人中有1人為我國籍旅客，由於目前當地天候不適合派遣直升機，日方將派遣第二批搜救人員攜帶裝備上山，與6人會合後一起徒步下山。

