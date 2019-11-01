港湖女神曾冒雨「濕身」相挺　賴清德感動：那個場景我一直記在心中





▲賴清德輔選高嘉瑜。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

賴神回來了！前行政院長賴清德輔選列車正式啟動，1日北台灣首場輔選獻給在初選時力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜。賴清德一早受訪時表示，每次想到高嘉瑜都會想到她冒雨聲嘶力竭替自己拉票，非常感動，「那個場景我一直記在心裡面。」

賴清德初選後沉澱許久，直到日前出訪美國才終於公開露面，回台後，10月底首先前往彰化為立委黃秀芳站台，接連幾天又轉為低調、沒有公開行程。不過，賴清德自1日起一連三日密集替綠營立委候選人站台，賴神的輔選列車全面啟動。

高嘉瑜在民進黨初選時選擇公開力挺賴清德，在初選後期更站上賴清德戰車，面對大雨「濕身」、燒聲也不喊累，沿路嘶吼替賴神拉票。這次賴清德輔選行程開跑，在台北市的首場站台也選擇獻給高嘉瑜。

賴清德1日受訪時表示，很高興來到高嘉瑜的選區，懇請港湖鄉親繼續支持高嘉瑜。高嘉瑜不是政治世家出身，沒有家長提攜，就跟妳我一樣出身一般家庭，非常勇敢，還有勇氣對抗惡勢力，同時也很有愛心，關心關注許多弱勢朋友。

賴清德說，如果高嘉瑜當選有三個意義，第一是她的生命故事能鼓勵很多年輕人，只要肯努力就能成功，高嘉瑜成功就像兒女成功一樣；第二，高嘉瑜在北市議會表現獲得大家肯定，如果有機會到立法院，一定能繼續替港湖發展努力；第三，民進黨國會過半這一席非常重要，國家需要更多建設，民進黨一定要立委過半。

賴清德感性回憶，「我想到嘉瑜的時候都會特別記得，她在我初選最後一哩路，聲嘶力竭，風雨中儘管頭髮都亂了，還是懇請大家支持我，那個場景我一直記在心裡，非常關心嘉瑜，特別第一站到這邊，請大家一定要支持嘉瑜。」

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