游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

▲新黨副秘書長游智彬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本參議員石平去年遭中國制裁禁止入境，他6日搭機抵台時表示，順利入境台灣，說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。石平今（9日）上午赴立院拜會、下午出席研討會。都遇到統派團體抗議。下午研討會途中，新黨副秘書長游智彬竟突然闖進會場大鬧，嗆石平是漢奸、並詢問「釣魚台是中國還是日本的？」游智彬被現場氣憤民眾直接架出場痛毆，游一臉錯愕揚言提告，並要求現場警察立刻保護他。

石平上午到立法院拜會外交國防委員會，一大早就有新黨成員就在立法院外圍廣播大喊，「請韓國瑜把大漢奸石平趕出立法院，讓他吃不完兜著走」。石平下午與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會。

會中，游智彬突然闖進會場大鬧，嗆石平是漢奸、並詢問「釣魚台是中國還是日本的？」隨後遭保全、現場民眾架出去。

游智彬則不斷掙扎要求辯論，雙方一路糾纏到會場外、上演全武行，游智彬遭痛毆倒地，一臉錯愕的游不斷要求現場媒體拍攝，說要提告，並要求現場員警立刻保護他；被指控揍人的李姓民眾則否認動手，並表示，不知道游意圖為何，但趕快把他請出會場，是更好的做法。