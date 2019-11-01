賴神輔選列車全面開跑　賴清德再喊：讓蔡英文高票當選！國會過半

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車正式啟動！1日台北市首場站台行程，獻給在初選時力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜，接續整個周末也是行程滿檔，將分別在北市、新北、台南、高雄替綠營立委候選人輔選，2日更將合體總統蔡英文。賴清德1日一早受訪時再喊，要讓總統蔡英文高票當選、民進黨國會一定要過半。





▲賴清德輔選高嘉瑜。（圖／記者徐斌慎攝）

賴清德1日一早九點先前往內湖替高嘉瑜站台，陪著港湖女神市場掃街；接著下午1點至北投輔選吳思瑤，3點也將參加北投溫泉季；結束北投行程後，賴清德將趕往新店，下午4點半在深藍艱困選區替張銘祐輔選，陪同張銘祐及議員陳永福在新店建國黃昏市場掃街。

11月2日一早，賴清德回到家鄉台南，上午10點將合體總統蔡英文，替子弟兵林俊憲輔選；同日下午4點半則在高雄陪劉世芳掃街。3日早上10點，賴清德將出席郭國文的競選總部成立大會，晚間6點半現身高雄李昆澤音樂會。

賴清德1日一早首個北台灣輔選行程獻給高嘉瑜，一早九點就在五行市場掃街拜票。他受訪時大讚高嘉瑜認真又勇敢，喊話市民要投給高嘉瑜。他也提到，高嘉瑜這一席很重要，民進黨要持續為國家建設，一定要國會過半。

賴清德說，他要告訴鄉親朋友，自己一直都在，為了台灣大局，要請大家站出來，「讓蔡英文總統高票當選，民進黨國會一定要過半！」

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