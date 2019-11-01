韓國瑜喊政府幫學生繳學貸利息　蘇貞昌批：對辛苦繳稅國人不公平

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▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園平鎮區再拋支票，他稱若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，由政府來補貼。行政院長蘇貞昌1日受訪時表示，照顧學生政府早就在做，政客選舉到了就喊借錢不用還，是不負責任的做法。

韓國瑜提出，年輕人最困難的是學生貸款，政府為什麼不幫他們？政府應該負責任讓這些經濟困難的年輕子弟，到銀行借錢時，協助將他們的利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼。

對於韓國瑜說法，蘇貞昌相當不以為然。他1日受訪時回應，「如果有政客到了選舉突然大喊，向政府借錢不用還，你可以判斷這是不負責任，對辛辛苦苦繳稅的國人也不公平。」

蘇貞昌指出，對弱勢的照顧，蔡總統上任後放寬許多資格，減緩或減免，讓它時間延長，對利息也大大降低，都做了非常多，甚至很多剛出社會還沒一定薪水的就業年輕人，也讓他們的繳納利息時間延長。他強調，蔡政府照顧學生青年等政策，早就在做了。

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