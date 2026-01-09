　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政旗袍說挨轟　議員翻出「豆干節辣妹打臀」反擊

鄭文燦你確定這是大溪豆干節嗎？ 還是桃園哪家酒店的週年慶？ 【影片一開始，竟然還有抽打屁股】 #村長管理帳戶持續解鎖中

詹江村發佈於 2022年10月17日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市長張善政日前宣傳桃園新春系列活動時，一句「穿旗袍復古，女士可以展現美妙身材」引發議論，民進黨性平部認為這是在物化女性及性別偏見。國民黨桃園市議員詹江村則翻出2022年10月舉辦的大溪豆干節影片並表示，當時13名辣妹上台扭腰擺臀，「伴隨著用情趣用品拍打屁股的活動」，民進黨性平部是否有出來譴責時任市長鄭文燦，「永遠雙標只會抹黃」。

2022年大溪豆干節的爭議影片。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

▲當時其中2名舞者在台上做出「抽打屁股」的動作。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

民進黨性平部7日在臉書PO文批評，桃園市長張善政在市府活動中，笑稱女士穿旗袍是為了「展現美妙身材」，這樣的發言不是幽默，而是赤裸裸的物化與性別偏見，當權者一句看似玩笑的話，其實是在強化「女性存在價值來自身體」的性別刻板，「這不是幽默，而是過時又傲慢的觀點，暴露出對性平毫無自覺。」

國民黨桃園市議員詹江村8日在臉書PO文回擊，「譴責民進黨性平部，永遠雙標只會抹黃」，鄭文燦擔任桃園市長的時候，也曾鼓吹女性穿和服拜神社，甚至在2022年10月的豆干文化節上，找來13名穿著性感的辣妹在台上扭腰擺臀，「伴隨著用情趣用品拍打屁股的活動，你們民進黨性平女權自助餐部，有出來譴責鄭文燦嗎？」

詹江村發佈於 2026年1月8日 星期四

詹江村發佈於 2026年1月8日 星期四
01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度
曾來台助宏國象奪冠　68歲NBA傳奇老將辭世
美股分歧！道瓊開低走高270點　台積電ADR跌0.21％
快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張善政鄭文燦詹江村

