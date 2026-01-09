藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

▲姚江臨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

曾對國民黨前主席洪秀柱提起民事訴訟的國民黨前中常委姚江臨今（9日）辭世，享壽75歲。國民黨青年部前主任陳克威證實此消息，也在臉書表示，曾問了他一句，「為何你這麼挺這個黨」？記得姚董說「或許骨子裡DNA就是國民黨」，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝采，知道您喜歡熱鬧，就麻煩大家、一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下臺一鞠躬」。

國民黨表示，本黨資深中常委姚江臨先生（姚董），於今日清晨安詳辭世。姚中常委一生奉獻黨務，數十年如一日，始終站在第一線，為黨的發展與組織的團結付出心力。

國民黨指出，姚江臨先生待人溫厚謙和，處事公正嚴謹，對後進悉心指導，對同志真誠以待，堪為典範。斯人已遠，精神長存。將永遠銘記姚中常委的熱忱與奉獻，並化為繼續前行的力量。謹此致以最深切的哀悼與追思。

另外，陳克威也在臉書分享，有次陪姚董抽菸時，不經意的問了他一句，「為何你這麼挺這個黨？既使這個黨一再讓你失望，為何始終不離不棄」？記得姚董吐了口菸，告訴自己「或許骨子裡DNA就是國民黨」。

陳克威表示，自己不是工會體系出身，但卻跟著一位生於草根長於基層的勞工運動者，學習什麼是政治參與，讓自己知道原來處廟堂之高的國民黨高層，也有這樣一位永遠穿布鞋騎機車開常會的中常委，每次只要有公開致辭場合，就會看姚董不斷練習與修稿，雖然最後上台，也是不照稿致辭，甚至嚴重的台灣國語讓台下也有聽沒有懂，但特殊的人格魅力與肢體動作，還是能擄獲全場的掌聲。

陳克威說，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝采，知道您喜歡熱鬧，喜歡大家注意到您，就麻煩大家、長官親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下臺一鞠躬」。