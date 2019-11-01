孫大千領先陳怡潔10％　吳子嘉直播秀民調：破除勸退傳言

▲何志偉、孫大千、陳怡潔。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委參選人孫大千挑戰北市立委第2選區（士林大同），對上民進黨立委何志偉與親民黨立委陳怡潔，對於日前傳出孫大千被勸退，美麗島電子報董事長吳子嘉31日在直播節目中公布民調指出，三人競選狀況下，孫大千排名第二，領先陳怡潔10個百分點。

吳子嘉在網路直播節目「吳董談大選」公布北市第二選區（士林大同）的立委民調，根據民調結果顯示，在何志偉、孫大千、陳怡潔三人競選的情況之下，何志偉以38.8的支持度領先，孫大千以16.2％排名第二，陳怡潔則以6.2％位居第三，其中未表態達31％。

吳子嘉表示，對於孫大千被勸退的說法傳出，他特地打電話給孫大千詢問此事，孫大千堅定強調自己是國民黨提名的候選人，一定參選到底。

▲吳子嘉在《吳董談大選》公布台北市第二選區民調。（圖／翻攝自YouTube）

吳子嘉提到，選舉將至，謠言滿天飛，這份民調就是為孫大千做的，以證明孫大千不會被任何不正當的利益收買，他也在公布民調的前一天在電話中知會孫大千，告訴對方會在直播節目中還孫大千一個清白。

吳子嘉強調，若孫大千民調第三，退選的傳言才有可能，但民調結果很清楚，僅有6％支持度的陳怡潔，要勸退比自己領先10個百分點的孫大千，在邏輯上不通。

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