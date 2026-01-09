　
祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

▲▼佳娜、祖雄、歐莉雅。（圖／翻攝IG／oliya_meimei_）

▲佳娜、祖雄、歐莉雅。（圖／翻攝IG／oliya_meimei_，下同） 

記者葉國吏／綜合報導　

祖雄和烏克蘭籍妻子佳娜（Zhanna）結婚已兩年，育有一對兒女，看似幸福美滿，但其實背後有不少令人頭痛的家庭問題。最近他們參加綜藝節目，坦白分享家中「第三者」——小姨子歐莉雅（Olya）來台後，夫妻生活變得複雜許多。祖雄形容，原本簡單的家庭節奏因小姨子的長期同住變調，甚至坦言「像切不掉的毒瘤」，壓力與日俱增。

小姨子長住難題　夫妻與親情拉扯下的爭執
祖雄在節目《11點熱吵店》上透露，歐莉雅（Olya）已經在他們家住了快兩年，生活上的花費大多是夫妻倆負責。不僅如此，語言和文化的隔閡也讓彼此溝通不易。祖雄強調，自己從沒把小姨子當保姆，只希望在夫妻倆工作忙時，妹妹能適時幫忙顧小孩，減輕家庭負擔。沒想到現實卻不如預期，問妹妹幫忙時，對方常有自己的事，讓他覺得付出和回報不對等，心情相當無力。

▲▼佳娜（左）妹妹歐莉雅（右）。（圖／翻攝IG／oliya_meimei_）

▲佳娜（左）妹妹歐莉雅（右）。

這種狀況讓祖雄忍不住請佳娜（Zhanna）出面和妹妹溝通，沒想到姊妹倆一言不合，情緒都爆發。佳娜回憶，她只小心詢問妹妹為什麼不願意幫忙，沒想到妹妹反應很大，姊妹倆甚至直接動起手來。祖雄看傻眼，只能趕快上前把兩人拉開。衝突過後，祖雄反而被夾在中間，夫妻間也因此爭吵不斷，讓他直呼壓力爆表。

文化與生活習慣差異　夫妻觀念落差引摩擦
除了照顧孩子的問題，生活習慣上的差異也讓祖雄很抓狂。他提到，佳娜（Zhanna）吃東西經常掉滿地，原本只有老婆一人時還能接受，覺得夫妻互補就好。沒想到佳娜家人也有類似習慣，吃飯掉地、丟垃圾都不準，剩菜常亂塞冰箱後被遺忘，最後總是他在後面擦屁股，生活變得更累。

對於這些生活瑣事，佳娜（Zhanna）則開玩笑說，祖雄是典型處女座，對細節特別要求，而她和妹妹同為天秤座，性格比較隨和。她認為這些個性和觀念的落差，是家庭裡摩擦的主因之一。這些看似小事，其實每天都在消耗彼此的耐心，也讓夫妻關係出現更多考驗。

01/06 全台詐欺最新數據

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

相關新聞

祖雄「哄睡兒子整晚沒睡」　親吐新手二寶爸心聲

祖雄「哄睡兒子整晚沒睡」　親吐新手二寶爸心聲

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍女星佳娜結婚後育有一對寶貝兒女，平時會透過社群記錄生活的他，今（31）日發文分享，自己在晉升成為二寶爸之後的真實心聲。

健保卡是靠山！祖雄二寶「身體連冒3狀況」

健保卡是靠山！祖雄二寶「身體連冒3狀況」

佳娜產後才7天「絕美現身走鐘獎」

佳娜產後才7天「絕美現身走鐘獎」

佳娜剛生完兒子「胸部突然變超不舒服」！

佳娜剛生完兒子「胸部突然變超不舒服」！

1歲女兒狂說耳朵不舒服！

1歲女兒狂說耳朵不舒服！

