　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

▲私奔彩虹地瓜球 。（圖／記者于佳云攝）

▲客人要求地瓜球分成5包裝 。（示意圖／非新聞當事者／ETtoday新聞雲）

網搜小組／劉維榛報導

就怕通融一次，擔心變成慣例！一名店家透露，因小本經營販售地瓜球，大包50元就27顆之多，遇到一名客人要求分成5包裝，當下他直接婉拒，客人也回應不買了。文章引發網友力挺，「千萬不要寵客人」、「叫他買5包小包啊」。也有店家坦言遇過類似狀況，「一盒麻糬要分12顆裝」、「披薩切6片且單片分裝」。

一名老闆在Threads表示，最近遇到一位客人要買大份的地瓜球，價格50元有27顆，豈料對方要求要分成5包裝，讓原PO頓時傻眼，隨後直接婉拒解釋「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」，最後客人直接走人不買了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，老闆坦言客人百百種，並好奇詢問大家看法「到底該幫對方分裝嗎？」

網友力挺老闆：別寵壞客人

底下網友紛紛力挺，「跟他說那要多收袋子錢喔」、「千萬不要寵客人」、「不需要寵壞消費者，本來就是賣50元一份，又不是賣10元一份」、「叫他買5包小包啊，就他會算」、「立場要堅持住，不然你下次會遇到分裝更多包的」、「縱容一次，之後每次都會這樣，等你爆單又剛好遇到他的時候，對方就會超不爽，一開始直接拒絕就對了」、「自己帶五個環保餐盒啊」。

不少店家也分享遇過的奇葩經歷，「我也很常遇過，說一盒麻糬分12顆裝，因為要請別人吃的，我說袋子分裝要加錢喔，客人秒回不用了」、「有遇過小飯糰要對半切的，我直接拒絕」、「我有遇過車輪餅要切半的，我跟她說沒辦法，客人還問我：你沒有刀嗎？切一下就好了」、「遇過一片18吋披薩切6片（以上）要單片盒裝的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！
莫莉自爆「帶頭霸凌同學」　黑歷史片段被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

【1歲大巨嬰】薩摩耶犬重壓媽媽身上討摸摸

生活熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

電子發票沒中丟回收錯了！丟錯最高罰6千元

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

更多熱門

相關新聞

野村祐希地瓜球圓夢！狂喊Yoshi

野村祐希地瓜球圓夢！狂喊Yoshi

日本火腿球星野村祐希上個月為宣傳今年2月的台灣交流賽來台，記者會上點名最想吃的台灣夜市小吃就是「地瓜球」。火腿官方社群也隨後釋出他逛夜市的影片，一路玩遊戲、品嚐美食，最後壓軸如願吃到心心念念的地瓜球，整部影片都搭配「祐希」與日文「よし（讚啦）」諧音的趣味哏。

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

男剛出獄借錢遭拒持刀砍老闆　12歲兒救父被追殺

男剛出獄借錢遭拒持刀砍老闆　12歲兒救父被追殺

台中前員工狠刺老闆遭收押

台中前員工狠刺老闆遭收押

25歲男討百萬債刺擊前老闆

25歲男討百萬債刺擊前老闆

關鍵字：

地瓜球分裝老闆客人

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面