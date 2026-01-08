地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

▲客人要求地瓜球分成5包裝 。（示意圖／非新聞當事者／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

就怕通融一次，擔心變成慣例！一名店家透露，因小本經營販售地瓜球，大包50元就27顆之多，遇到一名客人要求分成5包裝，當下他直接婉拒，客人也回應不買了。文章引發網友力挺，「千萬不要寵客人」、「叫他買5包小包啊」。也有店家坦言遇過類似狀況，「一盒麻糬要分12顆裝」、「披薩切6片且單片分裝」。

一名老闆在Threads表示，最近遇到一位客人要買大份的地瓜球，價格50元有27顆，豈料對方要求要分成5包裝，讓原PO頓時傻眼，隨後直接婉拒解釋「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」，最後客人直接走人不買了。

對此，老闆坦言客人百百種，並好奇詢問大家看法「到底該幫對方分裝嗎？」

網友力挺老闆：別寵壞客人



底下網友紛紛力挺，「跟他說那要多收袋子錢喔」、「千萬不要寵客人」、「不需要寵壞消費者，本來就是賣50元一份，又不是賣10元一份」、「叫他買5包小包啊，就他會算」、「立場要堅持住，不然你下次會遇到分裝更多包的」、「縱容一次，之後每次都會這樣，等你爆單又剛好遇到他的時候，對方就會超不爽，一開始直接拒絕就對了」、「自己帶五個環保餐盒啊」。

不少店家也分享遇過的奇葩經歷，「我也很常遇過，說一盒麻糬分12顆裝，因為要請別人吃的，我說袋子分裝要加錢喔，客人秒回不用了」、「有遇過小飯糰要對半切的，我直接拒絕」、「我有遇過車輪餅要切半的，我跟她說沒辦法，客人還問我：你沒有刀嗎？切一下就好了」、「遇過一片18吋披薩切6片（以上）要單片盒裝的」。