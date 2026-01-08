　
社會 社會焦點 保障人權

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

▲ 基隆鐵路街「崔姬」最後一間店 又逮假觀光真賣淫泰妹賣淫辦事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆鐵路街拉皮條誤踩警網，皮條客踢鐵板判刑4月。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局員警於2024年8月間，身著便服巡查基隆市鐵路街一帶時，遭皮條客黃姓男子誤認為尋芳客，主動上前招攬並帶往屋內。警方當場表明身分，查獲2名泰國籍人士涉嫌從事性交易，後續製作筆錄時赫然發現，其中1人登記性別為男性，警方依法裁罰2人，並將黃男移送法辦。基隆地方法院近日審結，依共同犯圖利容留性交罪，判處黃男有期徒刑4月，得易科罰金。

警方於2024年8月13日晚間，將2名泰籍賣淫人士帶回偵辦時，見其外表打扮亮麗、女性特徵明顯，未料查驗護照資料後發現，其中一名29歲「女子」實際登記性別為男性，為變性人身分，與外表形象落差甚大，令辦案人員相當意外。警方隨即依違反社會秩序維護法裁罰，並通報內政部移民署，後續依法辦理遣送出境事宜。

警方進一步調查認定，黃姓男子涉嫌拉皮條行為，依共同犯圖利容留性交罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。檢警查出，兩名泰國籍成年女子，在綽號「小陳」男子所提供的處所內，與不特定客人從事性交易，由黃男負責攬客及介紹。每節交易時間為15分鐘，收費為戴套1,000元、不戴套1,500元，黃男則從中抽取傭金牟利。

檢察官偵訊後認定，黃男明知他人從事性交易，仍協助攬客並從中獲利，犯罪事證明確，考量其坦承犯行，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理後認定黃男協助2人攬客，已觸犯共同犯圖利容留性交罪，共2罪，分別判處有期徒刑3月，合併執行有期徒刑4月，得易科罰金新臺幣12萬元，其不法所得亦依法宣告沒收。

