　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九曬馬年掛曆！　背後「嘴對嘴激情照」意外搶鏡

馬英九與自己親筆寫的「驫」字掛曆合照，後方的兩張照片卻意外搶鏡。（翻攝ma_yingjeou IG）

▲馬英九與自己親筆寫的「驫」字掛曆合照，後方的兩張照片卻意外搶鏡。（翻攝ma_yingjeou IG）

圖文／鏡週刊

馬年將至，前總統馬英九近日在社群網站分享春聯、掛曆等新年小物，迎接「屬於他的年」。不過，其中幾則影像中，他身後的「激情照」卻意外搶鏡，吸引網友目光。

是什麼照片這麼吸睛？

馬英九昨（8日）在IG曬出兩張照片，分享馬年小物。他寫道：「再過一個多月即將迎來農曆『馬』年，我姓馬，我覺得今年也算是我的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到基金會IG看看！」

馬英九分享馬年掛曆，身後與夫人周美青的兩張照片卻意外搶鏡。（翻攝ma_yingjeou IG）

▲馬英九分享馬年掛曆，身後與夫人周美青的兩張照片卻意外搶鏡。（圖／翻攝ma_yingjeou IG）

照片中他雙手叉腰、比讚，和他親筆寫的「驫」字掛曆合照。不過，仔細看身後的書架上，放有兩張照片，一張是他與夫人周美青的「嘴對嘴激吻照」，另一張則是他大口吃紅豆餅、被周美青賞白眼的經典影像。

馬英九身後的兩張照片，分別是他與周美青的親吻照，以及吃紅豆餅被嫌棄的影像。（翻攝ma_yingjeou IG）

▲馬英九身後的兩張照片，分別是他與周美青的親吻照，以及吃紅豆餅被嫌棄的影像。（圖／翻攝ma_yingjeou IG）

貼文曝光後，不少網友注意到書架上的兩張照，留言：「總統後面的照片也太有趣了吧」、「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」、「後面的照片，哈哈」、「祝福馬總統與美青姐新年快樂、萬事如意」。


更多鏡週刊報導
連戰二媳婦穿古裝氣場全開！自曝滿人血統「格格熬成皇后」　自嘲：都是跪出來的
郭台銘、曾馨瑩一家五口全家福曝光！　16歲大女兒「戴媽咪的CHANEL」吸睛
梅蘭妮亞爆乳迎新當最辣第一夫人！　川普高喊「世界和平」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

中央總預算卡關！地方財政拉警報　彰化縣府急喊：3月起恐舉債

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

藍委力挺徐欣瑩參選新竹縣長　韓國瑜贈花祝「心想事成」

馬英九曬馬年掛曆！　背後「嘴對嘴激情照」意外搶鏡

免費午餐話題延燒　翁震州批藍白修法讓新北人均分配款變全國最低

黃偉哲批炫富　北市府反酸：給孩子的醬油或醋都不願承擔？

蔣萬安謝早了！立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

陳昭姿沒辭引黨內不滿　黨代表喊話：必須守住黨的誠信與制度承諾

營養午餐免費政策惹議　黃偉哲舉例蔣經國質疑政策買票

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

中央總預算卡關！地方財政拉警報　彰化縣府急喊：3月起恐舉債

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

藍委力挺徐欣瑩參選新竹縣長　韓國瑜贈花祝「心想事成」

馬英九曬馬年掛曆！　背後「嘴對嘴激情照」意外搶鏡

免費午餐話題延燒　翁震州批藍白修法讓新北人均分配款變全國最低

黃偉哲批炫富　北市府反酸：給孩子的醬油或醋都不願承擔？

蔣萬安謝早了！立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

陳昭姿沒辭引黨內不滿　黨代表喊話：必須守住黨的誠信與制度承諾

營養午餐免費政策惹議　黃偉哲舉例蔣經國質疑政策買票

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

政治熱門新聞

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

北北基桃TPASS斷炊？北市經費到6月

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

民進黨高雄市長初選最新民調！邱議瑩衝第1

F-16V失聯案　監察院啟動自動調查

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

更多熱門

相關新聞

台積電不能亂買！　專家公開兩段式操作策略

台積電不能亂買！　專家公開兩段式操作策略

台積電在2026年火力全開，一度攻上1,705元天價，市場熱度爆表，真的可以任何價位都無腦多？台股老先覺杜金龍提醒，不是「不能買」，而是「不能亂買」，他在《錢鏡你家》節目中提到，台積電長線基本面沒有問題，但短線已進入高檔震盪區，反而要適度降低持股，銀彈要這樣打才不容易受傷。

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

金正恩42歲生日　北韓官媒集體噤聲

金正恩42歲生日　北韓官媒集體噤聲

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

關鍵字：

鏡週刊馬英九

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

全台最大「我家牛排」插旗高雄

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面