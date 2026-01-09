周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安6日宣布今年台北市國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省下新台幣上萬元，媒體人周玉蔻隨即稱讚「這個政策很厲害」。周玉蔻今（9日）再度喊話綠營，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋，「就你們高尚？營養午餐免費政策將大屠殺2026，民進黨人再繼續哀號怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028，「不要說我沒提醒你們」。

周玉蔻7日就曾發文表示，自己瞧不起蔣萭安，但蔣萬安宣布的台北市營養午餐全免費政策很厲害。奉勸民進黨政治人物，所有縣巿長候選人從善如流跟進，營養午餐全免費，加碼保證熱食、美味、營養均衡，千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花這種老百姓懶得理你的廢話。

周玉蔻稍早再度表示，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋，什麼財政紀律、預算排擠等，「就你們高尚？你們有學問嗎」？

周玉蔻表示，少唬人了！政治是管理眾人之事，眾人之事就是營養午餐、普發現金、優惠貸款、弱勢照顧。

周玉蔻強調，2026營養午餐免費政策大屠殺，民進黨人再繼續哀號怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028，「不要說我沒提醒你們」。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）