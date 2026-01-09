　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不用逐段標【無】了！　國防部改制非機密文件「封面標7字」

▲▼空軍7日說明失聯飛官辛柏毅的臨時記者會公開資訊。（圖／空軍提供）

▲國軍資訊標註規定。（圖／空軍提供）

記者杜冠霖／台北報導

國防部2026元旦啟用新版機密標示，規定部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，引發基層哀怨，連藍委羅明才讀報告時還誤解其意。國防部今（9日）表示，蒐整各界意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，無須逐段標示【無】。

對於【無】標示引起爭議，國防部長顧立雄昨表示，精準核密跟精準標示機密是美軍行之有年做法，而國軍為了跟美軍實質交流、建立共同圖像，要做到基本功，他覺得一點都不好笑，國防部會聽取各方意見，逐步就相關意見來檢討，但他覺得這是必要的進步作法。

國防部今稍早表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

01/07 全台詐欺最新數據

辛柏毅失聯　顧立雄代表總統慰問

國防部長顧立雄9日前往花蓮空軍基地，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官辛柏毅家屬。顧立雄強調，國軍不會放棄任何希望，已要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力投入搜救行動。

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕 再發影片證平安

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

川普3招得手格陵蘭　專家：再等1000年

記者會都加【無】　顧立雄反擊徐巧芯「不好笑」：必要的進步作法

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

