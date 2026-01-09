不用逐段標【無】了！　國防部改制非機密文件「封面標7字」

▲國軍資訊標註規定。（圖／空軍提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部2026元旦啟用新版機密標示，規定部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，引發基層哀怨，連藍委羅明才讀報告時還誤解其意。國防部今（9日）表示，蒐整各界意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，無須逐段標示【無】。

對於【無】標示引起爭議，國防部長顧立雄昨表示，精準核密跟精準標示機密是美軍行之有年做法，而國軍為了跟美軍實質交流、建立共同圖像，要做到基本功，他覺得一點都不好笑，國防部會聽取各方意見，逐步就相關意見來檢討，但他覺得這是必要的進步作法。

國防部今稍早表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。