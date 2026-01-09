辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已第4天，海巡署截至今（9）日上午9時搜救能量總計派遣4艦16艇次、岸際132車296人。辛柏毅的小姨子指出，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」。

▲海巡署搜救飛官辛柏毅。（圖／記者邱中岳翻攝）

海巡署指出，至今日上午9時搜救能量總計派遣4艦16艇次、岸際132車296人，各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象風力6-7陣風9級、浪高3公尺。

辛柏毅的小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，轉述「姊夫傳來的訊息」，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」，並透露姊夫在訊息中提到自己撞到頭，位置描述混亂，「你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚」，讓家屬更加心碎。

她寫道，姊夫說自己想回家，卻又猶豫地要家人「不要把你帶回去」，理由竟是「說醜醜了，不想給姊姊看」，短短一句話，讓家屬痛到無法言喻，「你要我們多心碎才好」。也提到家屬當天前往花蓮新城鄉嘉里代天府向朱府千歲問事，一名「師姑」表示願意以自身作為媒介，協助傳遞辛柏毅的話，並轉述「出事後12天內，我們會找到你、帶你回家」，讓家屬在極度悲痛中仍緊抓一絲希望。