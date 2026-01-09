AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佐佐木明希「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

▲▼佐佐木明希。（圖／翻攝X／@aki_sasaki33）

▲佐佐木明希。（圖／翻攝X／@aki_sasaki33，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

佐佐木明希近日在社群平台X公開自己的困擾，透露自己因年輕時拒絕與一名男子發生關係，竟遭對方糾纏長達20年。她搬家多次仍擺脫不了騷擾，網友得知消息後紛紛為她加油打氣，她也表示目前已向警方尋求協助。

佐佐木明希遭男子糾纏20年 求助警方
AV女優佐佐木明希透過X發文，分享自己遭遇一名50多歲男子長期騷擾的經歷。這名男子曾因被20歲出頭的女生拒絕發生親密關係，竟懷恨在心超過20年。對方隸屬某宗教團體，甚至在女生居住地附近散布負面謠言，讓她名聲受損。佐佐木明希向網友請益，希望大家能給她建議，如何面對這種難纏的騷擾。

▲▼佐佐木明希。（圖／翻攝X／@aki_sasaki33）

雖然她發文時沒直接說受害者就是自己，不過許多粉絲都猜測她在講自己的親身經歷，並建議她趕快報警。佐佐木明希也隨後證實自己就是當事人，目前已與警方討論如何因應，未來會蒐集證據、聘請律師採取進一步行動。她感謝網友們的支持，認為對方不至於真的傷害她，但也坦言如果真的發生什麼事，希望大家能協助保護自己。

佐佐木明希勇敢發聲　AV達人盛讚
AV專家一劍浣春秋在《Play NO.1》分析指出，佐佐木明希2015年才踏入AV界，而騷擾已持續20多年，因此可確定騷擾者並非AV粉絲。他也提到，佐佐木明希引退又復出後，變得更坦率，勇敢揭露自己過去遭遇的困境，這跟她以前的形象很不一樣。

▲▼佐佐木明希。（圖／翻攝X／@aki_sasaki33）

一劍浣春秋盛讚佐佐木明希的勇氣，認為她願意說出這些其他女優不敢談的經歷，非常值得尊敬。他也呼籲所有遭遇類似困擾的女優，不要害怕，應該勇敢站出來尋求協助。佐佐木明希的公開發聲，激勵了不少網友與同業，大家都希望她能早日擺脫騷擾，重獲安寧。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

