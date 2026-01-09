　
大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

▲▼小米創辦人雷軍 。（圖／路透社）

▲小米創辦人雷軍。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團創辦人、董事長兼 CEO 雷軍7日透露，小米今年預計將在一款終端產品上實現自研晶片、自研 OS、自研 AI 大模型的「大會師」。

小米「千萬技術大獎」頒獎典禮7日在北京小米科技園舉辦，經過三個月的評選，小米自研晶片「玄戒 O1」榮獲千萬技術大獎最高獎項，雷軍親自為獲獎團隊頒獎。

據小米資訊，「玄戒 O1 」由小米自主研發設計，採用第二代 3nm 工藝製程，創新10核4叢集架構，回片僅 6 天便打通手機全功能，性能體驗「躋身全球第一梯隊」，小米也由此成為中國大陸首家、全球第四家發表 3nm 製程旗艦手機晶片的公司。

雷軍在頒獎典禮上提到，2026 年，小米預計將在一款終端上實現自研晶片、自研 OS、自研 AI 大模型的「大會師」；同時，小米也會積極推動機器人業務的創新發展，這些目標的實現將成為小米技術創新史上新的里程碑時刻。

雷軍更指出，2025 年小米年度技術大獎獲獎項目中，約有 2/3 的獲獎項目運用了 AI 技術，用 AI 把現有的工作重做一遍，覆蓋了底層材料與結構、晶片及 OS 、智能駕駛、科技家電等眾多領域。

雷軍還說，從今年開始，小米承諾未來五年在研發上要投入 2000 億元，「2000 億不是一個小數字，但我們一定要下大力氣，把錢花在刀刃上，持續攻克晶片、AI 、操作系統等底層核心技術，真正構建起小米『人車家全生態』的護城河。」

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

