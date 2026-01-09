快儲水！全台6縣市明停水「最長9小時」　時間區域全出爐

▲自來水公司提醒，用戶應在停水前6小時完成儲水作業。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者曾羿翔／綜合報導



台灣自來水公司公告，因應管線改善、破管搶修、台電停電施工與新裝工程等因素，1月10日（星期六）將在桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市與台東縣等6地進行停水作業，部分地區停水時間最長可達9小時。自來水公司提醒民眾提前儲水，並注意相關安全措施。

1. 桃園市

停水時間：上午9時至下午4時（7小時）

[廣告]請繼續往下閱讀...

停水原因：桃園區桃鶯路525巷6號新裝工程斷管連絡

停水區域：桃鶯路525巷

2. 新竹市

停水時間：上午10時至下午6時（8小時）

停水原因：園區三路與力行七路口破管搶修

停水區域（東區）：

介壽路

力行一路、力行七路

園區一路、園區二路、園區五路

工業東一路、工業東二路、工業東三路、工業東四路、工業東七路、工業東九路

湖濱一路、湖濱二路、湖濱三路

竹村三路、竹村五路、竹村七路

金山寺路

3. 新竹縣

停水時間：上午10時至下午6時（8小時）

停水原因：與新竹市同屬破管搶修工程

停水區域（寶山鄉）

園區三路、園區二路、園區五路

工業東九路、工業東十路

雙園路一段

4. 台中市

停水時間：上午9時30分至下午4時（6小時30分）

停水原因：配合台電停電施工

停水區域：豐原區：富翁街

5. 台南市

停水時間：

學甲區：上午8時至下午5時（9小時）

官田區：上午9時至下午4時（7小時）

停水原因：

學甲區：配合太陽能光電管線改善

官田區：建業路39號前漏水搶修

停水區域：

學甲區停水地點：

光華里：筏子頭11-10號、筏子頭3-12號

學甲區降壓供水地點：

東西向快速公路北門玉井線沿線

官田區：建業路、成功街

6. 台東縣

停水時間：上午8時至下午5時（9小時）

停水原因：台電停電影響抽水設備運作

停水區域（延平鄉）：

紅葉村延平林道

紅葉路

紅谷路

自來水公司提醒，用戶應在停水前6小時完成儲水作業，避免集中時段儲水導致末端無水。停水期間應關閉抽水機電源與進水閥栓，預防虹吸污染與其他意外。供水恢復後，應先打開水閥排氣，以利管線正常運作。如仍缺水，請通知自來水公司安排人員處理。