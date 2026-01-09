陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

▲台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來爆發茶壺風暴，立委陳昭姿將待《人工生殖法》修法通過後再交棒，讓其他將在2月1日交棒的立委不滿。對於代理孕母若仍脫鉤處理不入法，陳昭姿的任期是否會持續做下去？黨主席黃國昌今（9日）說，「再當也就是當到2028年，就持續努力推動，2028年一樣要下來、要換人」，但相信陳昭姿委員會持續努力，也希望民進黨不要為反對而反對。

針對2年條款的爭議，黃國昌強調，還是回到黨的制度在做這件事情，從2024年我們招募人才，當初柯主席找他的時候，他有跟柯主席講，「如果覺得把我排在不分區對政黨票有幫助，我願意，但我只做2年。我2年幫柯主席帶立法院黨團，接下來我有其他的任務，這是我當初跟柯主席的約定」。

黃國昌說，所以當初，在點頭當不分區時，2024年票都還沒投就簽了辭職書，「我當年就簽了，那個辭職書放在周榆修的抽屜裡，每一個立委都是這樣，這是當年的制度，沒有被改變，柯文哲主席對陳昭姿的承諾也沒有改變」。

記者追問，若民進黨依舊堅持代理孕母脫鉤處理不入法，陳昭姿委員的任期會繼續做下去？黃國昌說，「再當也就是當到2028年，就持續努力推動，2028年一樣要下來、要換人」，相信陳昭姿委員會持續努力，也不希望這麼重要的事情，面對民進黨為反對而反對、為仇恨而反對，這也不是台灣社會樂見。

另外，黃國昌也談到昨日衛環委員會時的狀況，表示民進黨有些女性立委反對，這就是一個理性討論，「大家有不同意見可以拿出來討論，事業放得寬廣一點」。但他指出，有一些國家禁止代理孕母，有些在台灣人眼中是民主法治人權進步的國家，是承認代理孕母，美國加州、加拿大、英國，有人會說這些地方在剝削女性嗎？

柯文哲說，很多人會講一些偏激的話模糊焦點，「先求有再求好，沒有爭議的先過」，對於因為疾病沒辦法懷孕、但又想要有自己親身骨肉，這種人需要代理孕母，不會說這法律通過以後，有錢女人想生小孩又不想自己懷孕就找人代孕，一定會有規定是基於醫學上的理由才可以用。

柯文哲直言，昨天陳昭姿真的是被剝一層皮，何必在公眾場合說她是沒有子宮的女人？這社會怎麼變得這麼殘忍？人家就是有那個遺憾想要推動法案，不要為了反對而反對，「不要讓這社會這樣對立衝突，就理性探討，純粹從醫學上考量、社會上需要，不要故意抹黑」。