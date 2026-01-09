不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲上周拜會立院朝野黨團，並預計今（9日）拜會立法院長韓國瑜，更傳出民進黨立委王世堅也主動表達要一同參與。不過，王世堅昨向《ETtoday新聞雲》記者堅決否認，強調自己絕對沒有主動，是韓國瑜辦公室打來他辦公室邀約的，「如果他們又發這樣子，那我就不會去」。王世堅昨晚也發文強調，他是今天下午辦公室接到韓國瑜院長電話邀請，並非主動要求。為避免模糊焦點，阿堅明天將不出席。也在此對韓國瑜院長致歉。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



柯文哲上周「復出」，久違現身立法院拜會朝野黨團，請托《人工生殖法》修法能將代理孕母入法，完成黨籍立委陳昭姿的心願。據了解，柯文哲預計9日下午接續拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題；有趣的是，柯、韓兩人為台北市政府時期上司與部屬，而2人的另一位「舊識」、民進黨立委王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會敘舊。

《ETtoday新聞雲》記者昨傍晚詢問王世堅明日是否要跟柯文哲、韓國瑜見面時，王世堅困惑地問，「有柯文哲嗎？」記者再詢問，聽聞您主動提要一起？王世堅激動地否認，「我沒有主動！我怎麼會主動提？怎麼這樣？那這樣我不去，對不起，這樣我不去」。

記者再確認，所以委員沒有主動提？那是韓國瑜還是柯文哲邀請的？王世堅強調，「怎麼會有主動提啦！他們打電話給我」，是韓國瑜辦公室主任打來他的辦公室，向他的主任提此事。

「怎麼會這樣呢？這樣我不去喔！我不能這樣，這完全不一樣！」王世堅說，韓國瑜至少人情深義重，「他是說，我們撇開政治不講，大家老朋友」，那陳昭姿要拜訪韓國瑜，韓國瑜說，「我們三個是老朋友，所以一起碰面好不好？我當然說好。他是說陳昭姿委員。那你現在說柯文哲，我才知道。但是柯文哲我也會同意」。