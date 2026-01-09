　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

免費營養午餐政策熱議，有不少縣市宣布執行，也有部分縣市呼籲中央補助；但行政院回應，因財劃法影響，無餘裕協助地方。台中市盧秀燕市長今（9日）批，總統競選時常說孩子國家養，但現在起來卻成地方政府在養。對此，行政院發言人李慧芝今（9日）表示，盧市長將兩政策混淆，「0-6歲國家一起養」政策希望協助協助年輕人敢婚、願生，校園營養午餐則屬地方自治事項，兩者不論政策目的、方向與內容都各有不同，地方政府應該都很熟悉。

李慧芝今表示，「0-6歲國家一起養」政策從2021年推動以來，2024年進入2.0版，政策內容包括「育兒津貼」、「擴大平價教保服務量」提高公共化及準公共托育量能、「托育補助」，今年並開始推動「生育給付每胎補到10萬」，以及「彈性育嬰留停以日申請」等，希望協助協助年輕一代敢婚、願生、樂養。

至於校園營養午餐，中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近10餘年每年都補助21億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育、認識在地食材等，兩者不論政策目的、方向與內容都各有不同，地方政府應該都很熟悉。

李慧芝指出，有關地方財源，行政院2025年依照新版財財劃法，編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加4165億元，整體來到8,841億元，較去年大幅成長89％，再加上補助款等等，中央挹注地方的整體財源已超過1.1兆，而中央政府今年度總預算則必須舉債近3千億元。

由於地方財源大幅增加，包括行政院、主計總處、財政部及國發會已多次與地方政府說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

李慧芝舉例，今年度台中市政府獲配的中央統籌分配稅款達750餘億，比去年440餘億增加3百餘億，成長幅度將近70%；今年度獲得的中央挹注更超過1千億，增幅超過16%，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。

李慧芝也表示，由於新版財劃法水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差，李慧芝強調，唯有中央與地方攜手共同合作，國人才能獲得最完善也最全面的照顧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」
「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名
快訊／國道「5車連環撞」！後方塞爆
3歲幼女「恐成人球」　單親媽心碎求助
快訊／莫莉曬證據首發聲！前助理母親「對話曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

中央社宅1387戶抽籤結果出爐　494戶婚育宅2月可入住

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

傳藍擬放行部分新計畫預算　卓榮泰：挑三揀四非審查預算該有態度

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開政治的潘朵拉盒子

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

固執比熊翻肚等爺摸　1分鐘後還在定格等XD

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

中央社宅1387戶抽籤結果出爐　494戶婚育宅2月可入住

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

傳藍擬放行部分新計畫預算　卓榮泰：挑三揀四非審查預算該有態度

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開政治的潘朵拉盒子

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

深化性別平等意識　台東警走入基金會宣導性平法規

傳統系統將合法索賠誤判為欺詐　保險公司開始用AI判斷是不是「裝病」

義大利小鎮給錢求居民！110萬可買到小公寓　租金直接砍半

李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」

落實安居緝毒政策　台東警方查緝毒品成果顯著

台驊12月營收年增4.02%、年減18.83%　區域布局與營運整合成維穩關鍵

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

許皓鋐獲圍棋年度MVP　去年國內外拿494萬獎金蟬聯冠軍

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭

政治熱門新聞

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

黃偉哲180度大轉彎！台南宣布營養午餐免費

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

更多熱門

相關新聞

傳藍擬放行部分新計畫預算　卓榮泰：挑三揀四非審查預算該有態度

傳藍擬放行部分新計畫預算　卓榮泰：挑三揀四非審查預算該有態度

115年度中央政府總預算至今仍未付委，傳出國民黨立院黨團擬將重大民生新興資本支出及新增計畫先付委審查。對此，行政院長卓榮泰今（9日）表示，國防預算、生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度，誠懇希望國會能夠理性面對中央政府總預算。

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

第17屆運動推手獎　59億贊助金破新高

第17屆運動推手獎　59億贊助金破新高

中央總預算卡關　彰化縣府急：3月起恐舉債

中央總預算卡關　彰化縣府急：3月起恐舉債

怕真斷炊！藍營讓步擬先審TPASS預算　綠營：非要人民提醒才願意審？

怕真斷炊！藍營讓步擬先審TPASS預算　綠營：非要人民提醒才願意審？

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

吃軟不吃硬的三大星座！

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面