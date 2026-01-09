蔣萬安謝早了！立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

▲國民黨團原擬定放行預算項目。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算今（9日）在立法院會六度卡關，未能付委審查。因引起民怨，原本國民黨團擬先讓TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等預算先行審查。台北市長蔣萬安稍早受訪時也表示，要謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的需求。但在今日立法院會中，國民黨團並未提案處理，傳出是因黨籍立委對哪幾案要先付委審查意見不一，還未能取得共識。

民進黨團書記長陳培瑜昨晚在議場前守夜排隊遞案，民進黨團今（9）日提案議程，包括115年度中央政府總預算與1.25兆分8年執行的國防預算特別條例等，院會開始後，國民黨團對民進黨團版本議程表達異議，稍早在藍白優勢下，以50票贊成、59票反對遭到否決。

依據預算法第54條規定，新興資本支出及新增計畫，須待本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。據主計總處書面報告，今年度總預算案多項地方政府受益項目，屬新興計畫，而總預算案遲遲未審，也是憲政史上首次進入新年度，還沒有交付委員會審議的情況，包含TPASS通勤月票、生育補助等都可能斷炊，引起民怨。

雖在野黨稱不影響，仍傳出國民黨團今要提出補救辦法替藍營縣市首長解套，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。但今日協商後，國民黨團並未將此方案排入議程。

綠委吳思瑤質疑，把審預算當吃自助餐？挑自己想吃的？把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼？行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查。預算就是民生，每一筆每一項都同等重要，預算應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待。TPASS、治水要優先審，那170億災害準備金不重要，繼續丟包？

吳思瑤表示，果不其然，國民黨又排除國防部780億預算，為了鄭習會門票，除了擋1.25兆軍購預算，年度預算中的780億國防預算依舊是國共交易祭品？自己反對開立院惡例、反對國民黨不審全案、急就章切割預算，反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查，反對平時不燒香、臨時抱佛腳的選擇性審查。

吳思瑤指出，國民黨今天暫時未提此案，似乎是黨內意見擺不平，「但我們要料敵從寬、禦敵從嚴。每一筆預算都同等重要，預算不分大小漢，要審都要審」。