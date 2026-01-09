地下驚現清代軍械庫！　台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

▲台南鐵路地下化工程中出土清代「武器鏽塊」，內含多件砲管、砲彈與火槍槍管，數量驚人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼清代「甜蜜道路」重見天日，證實台南的道路不只歷史悠久，如今考古發現再添一筆重量級證據——原來台南的地底，還富含「武器鏽塊」。

台南市區鐵路地下化工程，近期在台南車站後站及小東路南側工區，發現一處高度鏽蝕、體積龐大的塊狀物。經考古團隊初步研判，該物為多件清代軍事武器長期埋藏地下後，因嚴重氧化而相互聚結形成的「武器鏽塊」。

考古人員經專業拆解與清理後，陸續辨識出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈，另包含頭盔、疑似刀刃及30支火槍槍管等軍事器物，數量驚人，規模宛如一座小型軍械庫，震撼考古界。

進一步比對1875年《臺灣府城全圖》，本次武器鏽塊出土地點，正位於清代府城大北門附近，距離火藥庫所在位置（約今國立成功大學榕園一帶）不遠。相關歷史文獻也提供重要佐證，清光緒元年（1875年），時任臺灣最高軍政長官沈葆楨在〈報明臺郡城工完竣片〉中記載，為因應防務需求，曾在小東門內依洋式興建火藥局，專責儲放洋砲、洋槍與軍火器械。

考古團隊據此推測，當時清軍為利於防禦與調度，可能將大量武器自火藥庫運至大北門周邊暫存，隨著政權更迭、城市演變，最終被時間封存於地下，直到今日工程開挖才重見天日。

市長黃偉哲表示，城市的每一吋土地都承載著歷史記憶，地方建設與文化資產保存應並行不悖，「唯有同時兼顧，才能保有城市深厚的文化底蘊，並迎向創新未來。」

文化局長黃雅玲也指出，台南城市發展歷史悠久，許多珍貴遺跡仍深埋地下，工程前的文化資產調查與施工監看，對於守護城市記憶仍具不可取代的重要性。