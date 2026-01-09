民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲力推的2年條款，近期引發黨內茶壺風暴，由於立委陳昭姿將待《人工生殖法》修法通過後再離任，引發黨內其他立委不滿。對此，柯文哲今（9日）說，民眾黨2024年在徵召不分區立委時，的確有2年條款，但他也有答應陳昭姿要讓她完成人工生殖法案；陳昭姿則說，當時有告訴主席，如果1年內可以修法完成，她也可以一年內離開，「我的心願是要完成這個法案」。

▲台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲說，這幾天2年條款沸沸揚揚，利用這次機會一次說明，「民眾黨2024年參加總統大選的時候，在徵召不分區立委時，的確有2年條款」。柯表示，因為民眾黨是小黨，希望有更多人參與可以經營更多的地區或是吸納不同專業的人士，所以才2年條款。

柯文哲提到，當然這會很辛苦，在交接的時候會有青黃不接，「但是我當時就說，希望每個人2年當成4年在用，很認真工作，所以我們的確有2年條款」。

而至於陳昭姿的部分，柯文哲說，他邀請陳昭姿來參加不分區立委時，陳就有談到，代理孕母是她畢生心願，「因為她本人就是先天子宮發育不良，所以沒有辦法自己生育，當然她有領養小孩，但是對她來講就是一個遺憾，她有受過這種痛苦，所以她希望在台灣能推代理孕母」。

「我當時聽到這法案，心裡就在想，這也不是統獨問題，也沒有意識形態，更沒有牽涉到政黨利益問題，這有什麼困難？我就答應她。」柯文哲強調，他有跟陳昭姿承諾，把代理孕母修法列為民眾黨的優先法案推動，「而且當時跟她講，一定讓妳完成這個法案，在妳任內可以完成這法案」。

柯文哲提到，當然會有人講說去領養小孩就好，但有人就是自己不能生育，可是又很希望有自己的親生骨肉，「當時想說，在醫學上有需要，倫理上也沒有問題，社會上就是有人需要，所以當時想這哪有什麼困難？我們把它列為民眾黨的優先法案，讓妳在任內推行完畢，故事就是這樣」。

柯文哲說，只是他做夢也沒有想到會去坐牢一年，而且後來大罷免、大失敗，現在整個社會大分裂，「其實我昨天有在網路上看衛環委員會開會的情形，根本就是已經在人身攻擊，這哪裡是在討論議題？」

柯文哲指出，這是一個民生議題，他也認為先求有再求好，也沒有說一定要包山包海什麼都包括進去，就是對那些有醫學上理由不能懷孕，需要代理孕母，就這麼簡單而已，怎麼會搞到最後在人身攻擊？

「我覺得昨天罵陳昭姿那些話太傷人了，何必這樣講？」柯文哲直言，這是台灣社會要反省的問題，怎麼搞到分裂然後已經到了沒有是非、為反對而反對，就是要攻擊。

陳昭姿則表示，誠如創黨主席所談，2023年的時候，黨主席邀請她加入團隊，「我一生從來沒有想過要從政，這是我畢生心願，我就請問主席可不可以接受支持我這個法案，我再來考慮加入民眾黨的團隊」。陳說，柯主席很認真，不是立即同意，回去研究了解後，所以剛剛才能講出相當深入的一些背景。

陳昭姿提到，第二次會面知道有2年條款的事情，「我告訴主席，如果一年內修法完，我也可以一年內離開，我的心願是要完成這個法案，我也了解倡議三十多年為什麼這麼辛苦，但是完全沒有想到進入立法院後，比想像中更艱難」。