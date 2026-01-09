辛柏毅失聯73小時！空軍不放棄　「三仙台鏡頭君」直擊海面照明彈

記者董美琪／綜合報導

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，6日晚間執行F-16V戰機夜間訓練時失聯，至今仍未尋獲。空軍指出，9日持續整合空、海、陸兵力展開搜索，全力投入救援行動。

入夜後海面能見度下降，加上低溫與夜間海象影響，遠方僅見零星燈火隨浪起伏，搜救照明反射在海面上，受風浪影響呈現明暗變化，增加夜間搜索難度。不過各單位仍在寒風中持續執行警戒與搜尋任務，搜救行動未曾中斷，今晚海上搜救仍持續進行、照明彈不斷打上夜空。

▲▼三仙台鏡頭直擊海面照明彈，夜搜畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景區管理處）



空軍表示，9日共派遣15架次空軍軍機、2艘海軍艦艇、7艘海巡署艦艇執行海空搜救，陸上則動員183名岸巡人員，並出動47輛次輕、中型戰術輪車支援相關任務。初步研判，飛官疑似於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域跳傘，各單位持續依線索擴大搜尋。

針對後續規劃，空軍說明，明日預計出動6架次空軍軍機、2艘海軍艦艇及6艘海巡署艦艇，陸上兵力維持183名岸巡人員與47輛次戰術輪車，持續不間斷搜救。

海軍司令部9日指出，海上搜救兵力已依漂流軌跡觀測浮標回傳資料，結合即時氣象與海象分析，動態調整並擴大搜索海域範圍。海軍與海巡署均以人員搜救為首要任務，並依雷達最後消失位置即時派遣兵力前往搜索。

海軍進一步說明，搜救期間，海軍與海巡署透過既有海上搜救指管通聯系統協同作業，並使用國際通用海事遇險頻道（主、備頻）執行任務，通聯順暢，並無阻斷情形。