免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

記者崔至雲／台北報導

台北市日前宣布9月新學年度國中小學營養午餐全面免費後。對此，新北市長侯友宜（9日）受訪表示，新北多年來已對弱勢學生提供營養午餐免費，若全面推動，年經費恐高達46億元，市府須審慎盤點、詳細規劃，並期待中央與地方能就相關政策進行一致規劃。

侯友宜提到，新北市在營養午餐對弱勢家庭的學生免費，已經實施非常多年了，新北大概編了13.5億元。至於全面的營養午餐免費，新北預估大概要編列46億元，46億元等於吃掉一年的特教經費，也跟校舍的新改建，以及硬體建設的經費相差無幾，尤其占了新北市業務費是占到四分之一。

侯友宜表示，面對一年46億的經費，尤其也會逐年的增長，在整個教育預算需要做好準備，而且這種狀況也一定會做一些排擠，所以必須要做好盤整，還有詳細的規劃。新北一定會做出對孩子們最好的選擇。

至於財源困難，是否希望中央來統籌？侯友宜說，其實面對財源的問題，他們也知道統籌分配稅款這一段時間有增加，但是相對的一般補助款，中央有給錢也扣了錢。所以在整個總體預算會做好整個盤整，更期待是在營養午餐免費這部分，中央跟地方要有一個統一的規劃，新北市也會做好整個配套的措施，再來給大家做完整的報告。