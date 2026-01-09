時速1.3萬公里！俄罕見發射榛樹極音速飛彈　報復普丁官邸遭襲

▲俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯8日晚間使用可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈攻擊烏克蘭，罕見動用俄國最先進武器之一。俄羅斯國防部9日稱，這是為了報復烏克蘭襲擊總統普丁官邸所展開的大規模打擊行動，目標鎖定烏克蘭關鍵重要設施。

俄射極音速飛彈 報復普丁官邸遇襲

CNN、法新社、俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯證實對烏克蘭境內關鍵重要設施發動大規模打擊，使用陸基和海基遠程高精度武器，包括榛樹極音速飛彈以及攻擊型無人機，命中烏克蘭的無人機生產設施、能源設施，打擊目標均已實現，「基輔犯罪政權的任何恐怖主義行徑，今後都必將遭到報復」。

▲圖為俄羅斯無人機。（圖／路透）

儘管俄方並未透露榛樹極音速飛彈的落點，但烏克蘭西部城市利沃夫當局指出，當地一處關鍵基礎設施發生多起爆炸且遭彈道飛彈攻擊；依據烏方稍早發出的聲明，這枚飛彈時速大約1.3萬公里。

俄國防部稱，這次的行動是針對烏克蘭襲擊普丁官邸的回應。俄羅斯外交部長拉夫羅夫先前稱，烏克蘭2025年12月29日對普丁在諾夫哥羅地區（Novgorod）的官邸發動攻擊。

俄軍大規模襲烏國 射飛彈、無人機

烏克蘭空軍表示，俄羅斯8日晚間總計發射18枚飛彈與242架無人機。

根據CNN記者的說法，起初有多架無人機攻擊住宅建築，路燈閃爍不定，隨後大片區域陷入一片黑暗，氣溫驟降至攝氏零下5度。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，襲擊造成基輔4人死亡、10人受傷，關鍵基礎設施遭到破壞。

▼烏克蘭部分地區遇襲後冒煙。（圖／路透）