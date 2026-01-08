　
政治

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲上周拜會立院朝野黨團，並預計明（9日）下午拜會立法院長韓國瑜，更傳出民進黨立委王世堅也主動表達要一同參與。不過，王世堅稍早向《ETtoday新聞雲》記者堅決否認，強調自己絕對沒有主動，怎麼可能主動，是韓國瑜辦公室打來他辦公室邀約的，「如果他們又發這樣子，那我就不會去」。王世堅還說，他相信韓國瑜不會說他主動，「他絕對不會這樣。因為我太了解他個性嘛」，可能另有其人。

民眾黨創黨主席柯文哲上周「復出」，久違現身立法院拜會朝野黨團，請托《人工生殖法》修法能將代理孕母入法，完成黨籍立委陳昭姿的心願。據了解，柯文哲預計9日下午接續拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題；有趣的是，柯、韓兩人為台北市政府時期上司與部署，而2人的另一位「舊識」、民進黨立委王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會敘舊。

《ETtoday新聞雲》記者傍晚詢問王世堅明日是否要跟柯文哲、韓國瑜見面時，王世堅困惑地問，「有柯文哲嗎？」記者再詢問，聽聞您主動提要一起？王世堅激動地否認，「我沒有主動！我怎麼會主動提？怎麼這樣？那這樣我不去，對不起，這樣我不去」。

記者再確認，所以委員沒有主動提？那是韓國瑜還是柯文哲邀請的？王世堅強調，「怎麼會有主動提啦！他們打電話給我」，是韓國瑜辦公室主任打來他的辦公室，向他的主任提此事。

「怎麼會這樣呢？這樣我不去喔！我不能這樣，這完全不一樣！」王世堅說，韓國瑜至少人情深義重，「他是說，我們撇開政治不講，大家老朋友」，那陳昭姿要拜訪韓國瑜，韓國瑜說，「我們三個是老朋友，所以一起碰面好不好？我當然說好。他是說陳昭姿委員。那你現在說柯文哲，我才知道。但是柯文哲我也會同意」。

王世堅解釋，柯文哲他也會同意的原因是，「我也已經不是議員，他已經不是市長嘛」，柯文哲現在是司法的案子，不關政治什麼的。第二，陳昭姿有和他說，柯文哲跟陳昭姿同樣是醫師，柯文哲很關懷陳昭姿的人工生殖法，剛好他也認為人工生殖法的大方向是對的。陳昭姿上周也跟他說，「如果柯文哲那來找我談，一起合作人工生殖法，我也說好」。

為何上周沒跟柯文哲見面？王世堅說明，因為柯文哲上周已經先跟柯建銘約了，他也覺得是對的，先黨對黨，先跟黨團總召談。王世堅更詢問記者，「我沒有主動嘛！我也不會！怎麼這樣寫？誰這麼寫？他怎麼會這樣？那我不去」。

王世堅激動地多次澄清，「我沒有主動嘛！我不是那樣的人！」純粹是大家老朋友，但是不能這樣被人講，沒有這個事情，「我怎麼會主動呢？我是說這樣子我不去」。這是韓國瑜好意，韓國瑜也一定是被動的。

王世堅還原，他打來辦公室說，大家幾個老朋友，「他是說陳昭姿跟他跟我，我們三個都好朋友、是舊識。他說陳昭姿要去拜訪他，所以他就找我一起去好不好？我就說好，純粹是這樣」。

王世堅多次重申，自己怎麼會主動？「我怎麼可以主動？我算哪顆蔥？我怎麼可以去主動什麼？」他不是這樣的人，「我沒有」，但如果私下說是老朋友的話，「他們提老朋友我當然同意啊！我們真的是老朋友」

王世堅強調，「如果他們又發這樣子，那我就不會去。」不過王世堅也說，「我相信韓國瑜不會這麼做。他絕對不會這樣。因為我太了解他個性嘛，大家是朋友」，韓國瑜講到老朋友，他當然去，「那我想說，會說我主動我什麼的，絕對不是他，可能另有其人」，但他是光明磊落的。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓國瑜柯文哲陳昭姿王世堅

