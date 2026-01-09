　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（9日）仍然未排審115年度中央政府總預算、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等，對此，行政院表示，立法院延長會期卻在虛耗，呼籲受影響的地方政府，提醒選區立委放下不必要的政治算計。

民進黨團書記長陳培瑜昨晚在議場前守夜排隊遞案，民進黨團今（9）日提案議程，包括115年度中央政府總預算與1.25兆分8年執行的國防預算特別條例等，院會開始後，國民黨團對民進黨團版本議程表達異議，稍早在藍白優勢下，以50票贊成、59票反對遭到否決。

針對立法院仍未排審今年度中央政府總預算案以及行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案，行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普宣布：取消對委內瑞拉第2波攻擊
國1安全網被破壞！　國道警認了：剪洞拍違規
台南跟進免費營養午餐！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子
「抱著愛妻直到斷氣」未聯絡兄弟分房產！殘酷真相律師哭了
「台南最大尾」追捕1年抓到了　爽曬日光浴中彈倒地
快訊／鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召！
快訊／七期豪宅虐殺判決出爐！
快訊／曹西平靈堂布置完成　「狂熱」擺設曝光
斥資3億元！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光
三寶擊落網紅168萬杜卡迪！　驚人修車費曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開政治的潘朵拉盒子

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

林佳龍接見石平訪團　強調台日夥伴關係是印太和平重要力量

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開政治的潘朵拉盒子

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

林佳龍接見石平訪團　強調台日夥伴關係是印太和平重要力量

玉山一早下雪了！排雲山莊測得零下3度　芬蘭、韓國2山友成功登頂

亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

放下創業夢想加入房仲業　鄭偉祥收入翻倍找回人生平衡

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

台灣正式邁入超高齡社會　石崇良提4對策：健保「論價值」給付

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

太子集團陳志落網！　柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月

支持營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

月休10天還能年收百萬！永慶房屋黃國一：完善福利才是年輕人的圓夢職涯

偷吃人妻！渣夫認了「每周嘿咻2次」　還10次衝摩鐵滾床

古天樂在宣萱旁邊　就會特別開心?!

政治熱門新聞

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

黃偉哲180度大轉彎！台南宣布營養午餐免費

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

更多熱門

相關新聞

第17屆運動推手獎　59億贊助金破新高

第17屆運動推手獎　59億贊助金破新高

第17屆運動推手獎頒獎典禮今（9）日在台北表演藝術中心熱烈舉行，吸引眾多體育界重量級人物出席。行政院長卓榮泰親自到場，與運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福、體育運動總會會長葉政彥及帕拉林匹克總會副會長張雷鳴等人齊聚一堂，共同向長期支持體育發展的企業、團體及個人致謝。

中央總預算卡關　彰化縣府急：3月起恐舉債

中央總預算卡關　彰化縣府急：3月起恐舉債

怕真斷炊！藍營讓步擬先審TPASS預算　綠營：非要人民提醒才願意審？

怕真斷炊！藍營讓步擬先審TPASS預算　綠營：非要人民提醒才願意審？

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

台東財力與台北同級　行政院：財力級次落差大是倉促修財劃法結果

台東財力與台北同級　行政院：財力級次落差大是倉促修財劃法結果

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面