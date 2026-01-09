總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（9日）仍然未排審115年度中央政府總預算、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等，對此，行政院表示，立法院延長會期卻在虛耗，呼籲受影響的地方政府，提醒選區立委放下不必要的政治算計。

民進黨團書記長陳培瑜昨晚在議場前守夜排隊遞案，民進黨團今（9）日提案議程，包括115年度中央政府總預算與1.25兆分8年執行的國防預算特別條例等，院會開始後，國民黨團對民進黨團版本議程表達異議，稍早在藍白優勢下，以50票贊成、59票反對遭到否決。

針對立法院仍未排審今年度中央政府總預算案以及行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案，行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。