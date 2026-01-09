中央社宅1387戶抽籤結果出爐　494戶婚育宅2月可入住

▲林口世大運選手村社會住宅。（圖／國家住宅及都市更新中心網）



記者陳家祥／台北報導

國家住宅及都市更新中心今（9日）辦理2025年第三季第二波中央社宅及第四季婚育宅專案公開抽籤作業，4案共計1387戶，受理申請件數達3461件，抽籤結果已公布於本中心官網並提供查詢。其中，近500戶的婚育宅專案，可於2月1日起入住，讓新婚、育兒家庭能在農曆過年前搬家，喜迎新年。

住都中心指出，本次公開抽籤分別為桃園市桃園區「慈文安居」（288戶，共1127件申請）、台南市東區「新都安居A」（605戶，共1480件申請），以及婚育宅專案的台北市文山區「自慢藏婚育宅」（40戶，共570件申請）與新北市「林口世大運選手村社會住宅」（454戶，共284件申請）。

住都中心說，正取戶將陸續收到看選屋通知，其中「慈文安居」、「新都安居 A」預計1月19日至20日開放看屋，並於1月20日至28日辦理選屋，2月6日至7 日完成簽約，2月9日至13日及2月23日至26日進行點交，最快3月1日起入住。

婚育宅專案部分，「自慢藏婚育宅」將於1月14日開放看屋、1月15日辦理選屋，1月23日辦理簽約，1月26日至30日點交；「林口世大運選手村社會住宅」則於1月18日看屋，1月19日選屋，1月23日至26日完成簽約，1月26日至28日辦理點交，兩案最快皆可於2月1日起入住。

住都中心資產管理部副主任連尤菁表示，配合內政部「青年婚育租屋協助專案」政策，國家住都中心去年首度推出婚育宅專案，透過今天的抽籤，期待能讓更多新婚及育兒家庭獲得實質且即時的居住支持，讓青年能放心成家、安心育兒。

住都中心說，正取及備取名單已同步公布於國家住都中心官方網站及「安居好室入口網」，民眾可逕至網站查詢，如有疑問可洽諮詢專線（02）8979-1799。