　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

▲▼民眾分享先前碰上辛柏毅時，對方還向他們道歉。（圖／網友提供）

▲飛官辛柏毅上尉至今仍下落不明。（圖／網友提供）

記者閔文昱／綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已第3天，家屬持續在絕望與希望間煎熬。辛柏毅的小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，以近乎崩潰的文字，轉述「姊夫傳來的訊息」，字字血淚，讓網友看了鼻酸。她寫道，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」，卻又讓她困惑又自責地說，「我不知道黑盒子是什麼啊姊夫…我太笨了對不起。」

「你說你在8000呎的海水裡」　語句混亂惹心碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

小姨子透露，姊夫在訊息中提到自己撞到頭，位置描述混亂，「你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚」，讓家屬更加心碎。她寫道，姊夫說自己想回家，卻又猶豫地要家人「不要把你帶回去」，理由竟是「說醜醜了，不想給姊姊看」，短短一句話，讓家屬痛到無法言喻，「你要我們多心碎才好」。

▲▼ 位於辛柏毅老家的湖西天后宮，今天一早舉辦祈福儀式。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

▲位於辛柏毅老家的湖西天后宮，7日一早舉辦祈福儀式。（圖／記者陳洋翻攝）

求助神明盼奇蹟　師姑轉述：12天內會帶你回家

文中也提到，家屬當天前往花蓮新城鄉嘉里代天府向朱府千歲問事，一名「師姑」表示願意以自身作為媒介，協助傳遞辛柏毅的話，並轉述「出事後12天內，我們會找到你、帶你回家」，讓家屬在極度悲痛中仍緊抓一絲希望。小姨子在文末吶喊，「我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」

失事原因仍待釐清　軍方持續搜救

回顧案情，辛柏毅6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機執行夜間訓練，返航途中疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致空間迷向，戰機最終於花蓮外海失聯。空軍、海巡與相關單位持續投入搜救行動，但截至目前仍未尋獲辛柏毅下落。家屬除配合軍方搜救，也透過信仰寄託，盼能盡快將人帶回家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

【感覺罵得很髒】奈良鹿走來發現沒鹿餅　當場狂叫轉身走人XD

生活熱門新聞

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

大正百保能驚傳仿冒！官方教4招辨真假

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢

更多熱門

相關新聞

F-16V失聯案　監察院啟動自動調查

F-16V失聯案　監察院啟動自動調查

空軍F-16V戰機6日晚間執行夜間訓練時發生失聯意外，飛官辛柏毅上尉至今仍下落不明，各單位持續展開海空搜救。監察院也已主動介入調查，據了解，有監委在事故發生當晚即完成登記，7日正式申請自動調查，目前共有2名監委共同參與，將釐清事故經過，並調查相關單位是否涉及疏失。

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

幾個對F-16V失事重要觀點

幾個對F-16V失事重要觀點

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

關鍵字：

F-16V辛柏毅空軍搜救花蓮海域黑盒子

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

全台最大「我家牛排」插旗高雄

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面