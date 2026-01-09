辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

▲飛官辛柏毅上尉至今仍下落不明。（圖／網友提供）

記者閔文昱／綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已第3天，家屬持續在絕望與希望間煎熬。辛柏毅的小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，以近乎崩潰的文字，轉述「姊夫傳來的訊息」，字字血淚，讓網友看了鼻酸。她寫道，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到他的「黑盒子」，卻又讓她困惑又自責地說，「我不知道黑盒子是什麼啊姊夫…我太笨了對不起。」

「你說你在8000呎的海水裡」 語句混亂惹心碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

小姨子透露，姊夫在訊息中提到自己撞到頭，位置描述混亂，「你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚」，讓家屬更加心碎。她寫道，姊夫說自己想回家，卻又猶豫地要家人「不要把你帶回去」，理由竟是「說醜醜了，不想給姊姊看」，短短一句話，讓家屬痛到無法言喻，「你要我們多心碎才好」。

▲位於辛柏毅老家的湖西天后宮，7日一早舉辦祈福儀式。（圖／記者陳洋翻攝）

求助神明盼奇蹟 師姑轉述：12天內會帶你回家

文中也提到，家屬當天前往花蓮新城鄉嘉里代天府向朱府千歲問事，一名「師姑」表示願意以自身作為媒介，協助傳遞辛柏毅的話，並轉述「出事後12天內，我們會找到你、帶你回家」，讓家屬在極度悲痛中仍緊抓一絲希望。小姨子在文末吶喊，「我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」

失事原因仍待釐清 軍方持續搜救

回顧案情，辛柏毅6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機執行夜間訓練，返航途中疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致空間迷向，戰機最終於花蓮外海失聯。空軍、海巡與相關單位持續投入搜救行動，但截至目前仍未尋獲辛柏毅下落。家屬除配合軍方搜救，也透過信仰寄託，盼能盡快將人帶回家。