政治 政治焦點

傳藍擬放行部分新計畫預算　卓榮泰：挑三揀四非審查預算該有態度

▲▼行政院長卓榮泰出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算至今仍未付委，傳出國民黨立院黨團擬將重大民生新興資本支出及新增計畫先付委審查。對此，行政院長卓榮泰今（9日）表示，國防預算、生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度，誠懇希望國會能夠理性面對中央政府總預算。

卓榮泰說，昨天在院會說過，預算能夠順利地審查，「讓我們多照顧一個人，我們都願意，多做一哩路，我們也願意；同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或是一項政策，我們都很遺憾」。

卓榮泰指出，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要嗎？還有治水的預算147億，當然大家覺得重要；運動部38.8億的預算，也是全國年輕人最希望的；此外，還有中央對地方的補助637億，還有第一、第二預備金加上災損金170億，這些都是跟人民的生活、安全息息相關的。

卓榮泰接著說，還有生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？政府的預算3兆350億，那是一個整體，包括整體施政的一個計畫、想法跟藍圖，「這樣破碎性的、把預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度」。

「我還是誠懇地希望國會能夠理性地、審慎地來面對這個中央政府總預算。」卓榮泰說，只要經過合理的審查，在過程當中我們都願意做充分、而且必要、而且完整的說明，「再次拜託國會」。

01/07 全台詐欺最新數據

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

