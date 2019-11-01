韓國瑜喊「學貸利息政府繳」　蔡英文拿「已做到」政績回擊：持續減輕青年壓力





▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園平鎮區再拋支票，他稱若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，由政府來補貼。對此，總統蔡英文1日受訪時拿出政績回擊，強調蔡政府會持續減輕學生壓力。

韓國瑜提出，年輕人最困難的是學生貸款，政府為什麼不幫他們？政府應該負責任讓這些經濟困難的年輕子弟，到銀行借錢時，協助將他們的利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼。

對於韓國瑜說法，蔡英文受訪時回應，台灣經濟持續成長，一定會把成長的果實讓全民共享，這段時間來很多照顧的政策已經做了調整，希望能夠給有需要的民眾更多的補助，讓他們在經濟成長的狀況下受到國家更多的照顧。

蔡英文指出，不論長照、托育、托幼政府都有增加補助，更重要的是替年輕人做了加薪、減稅，希望能減輕他們負擔，讓所得可以增加。

至於學貸這件事情，蔡英文提到，去年已經針對相關政策做了調整，利息調低，還款時間也可以延長，未來還會持續看有沒有空間，持續替年輕人減輕負擔。

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